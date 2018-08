Sport

Beatmungsschlauch abgenommen: Niki Lauda ist wohl wieder bei Bewusstsein

Nach der Lungentransplantation zeigten sich die Ärzte schon optimistisch, jetzt gibt es tatsächlich gute Neuigkeiten aus Wien: Ex-Formel-1-Star Niki Lauda ist offenbar aus dem künstlichen Koma erwacht. Trotzdem steht er erst am Anfang eines langen Weges.

Nach seiner Lungentransplantation am Donnerstag ist der ehemalige Formel-1-Star Niki Lauda offenbar wieder bei Bewusstsein. Das berichtet das Portal oe24.at mit Verweis auf die behandelnden Ärzte. Schon am Samstagmittag nahmen die Ärzte dem 69-Jährigen demnach den Beatmungsschlauch ab, seit 12.00 Uhr ist Lauda wieder bei Bewusstsein.

Wie lange genau Lauda nun noch in der Klinik bleiben muss, ist unklar. Ärzte am Allgemeinen Krankenhaus in Wien zeigten sich nach der Transplantation optimistisch, rechnen allerdings mit einem mehrwöchigen Klinikaufenthalt. Der Österreicher muss das Atmen mit der neuen Spenderlunge noch trainieren. Diese kam laut oe24.at Mittwochnacht aus Deutschland, am Donnerstag fand dann in Wien die Transplantation statt.

Lauda war im Urlaub auf Ibiza, als er an einer hartnäckigen Sommergrippe erkrankte. Mitte Juli brach er daraufhin seinen Urlaub ab, um sich im Krankenhaus in Wien behandeln zu lassen. Nach vorübergehender Besserung erkrankte er aber an einer Lungenentzündung und musste künstlich beatmet werden.

Quelle: n-tv.de