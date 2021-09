Auch wenn Michael Schumacher zum Ende seiner Karriere für Mercedes gestartet ist, bleibt er Formel-1-Fans vor allem so im Kopf: in roter Montur, mit rotem Basecap - im Ferrari. Diese besondere Kombination betont nun auch Sohn Mick. Der 22-Jährige könnte die Ära fortführen.

Formel-1-Pilot Mick Schumacher hat das Fernziel Ferrari weiter im Kopf. "Bei all der Geschichte, die man mit Ferrari und Schumacher verbindet - ich denke, das ist eine ganz besondere Kombination und hoffentlich etwas, das in der Zukunft wiederbelebt werden kann", sagte der Sohn von Rekordweltmeister und Ferrari-Ikone Michael Schumacher im Podcast "In the Fast Lane".

"Ich weiß, was ich tun muss, um mich zu beweisen. Deshalb haben sie (Ferrari, Anm.d.Red.) immer ein Auge auf mich und mir auf viele verschiedene Arten geholfen", führte der 22 Jahre alte Königsklassen-Neuling aus. Noch allerdings ist es nicht so weit. Erst in der Vorwoche verlängerte Schumacher seinen Vertrag bei Haas, dem Ferrari-Kundenteam, bis Ende 2022.

Doch dann rückt das Ziel Aufstieg zu Ferrari in greifbare Nähe: Mit Ablauf der kommenden Saison endet nach derzeitigem Stand auch der Kontrakt von Carlos Sainz junior bei der Scuderia. Der perfekte Zeitpunkt, Schumacher aufrücken zu lassen? Sainz macht es ihm nicht leicht: Der Spanier überzeugte in seiner Debütsaison bei Ferrari an der Seite des gesetzten Charles Leclerc (Vertrag bis Ende 2024). Am vergangenen Sonntag beim Großen Preis von Russland wurde Sainz Dritter und zog in der WM-Wertung an Leclerc vorbei.

Michael Schumacher war zur Saison 1996 als zweimaliger Weltmeister nach Maranello gewechselt. In der Saison 2000 beendete er die 21-jährige Wartezeit Ferraris auf einen Weltmeister aus den eigenen Reihen. Bis zu seinem Abschied 2006 gewann Schumacher mit dem Traditionsrennstall fünf Fahrer- und sechs Konstrukteurstitel.