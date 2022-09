So früh wie seit 20 Jahren nicht könnte sich Max Verstappen schon am Sonntag zum Formel-1-Weltmeister krönen. Der Titelverteidiger wird vorher gerade einmal 25 Jahre alt - und glaubt noch nicht an seinen Triumph. Auch die Konkurrenz hofft endlich auf eine erfolgreiche Attacke beim Hitzerennen.

Max Verstappen hat einfach schon mal angefangen mit dem Feiern, zu Hause in Monaco. Anlässe gibt es ja auch wirklich genug. In der Formel 1 reiht der Weltmeister Sieg an Sieg, am Freitag nun begeht er seinen 25. Geburtstag in Singapur. Ach ja, und zwei Tage später kann er dann eben dort schon wieder den WM-Titel holen.

Naja, sagt Verstappen, "dafür bräuchte ich aber schon etwas Glück". Er denke deshalb "gar nicht darüber nach" - dass er beim Nachtrennen am Sonntag (14 Uhr/Sky und im ntv.de-Liveticker) einen Sieg benötigt und gleichzeitig ziemlich schwache Ergebnisse von Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Sergio Perez im anderen Red Bull.

Stattdessen wolle er "den Moment genießen", sagt Verstappen. Und das tat er in den vergangenen Tagen recht ausgelassen, das Internet weiß Bescheid: Verstappen im Club, inmitten zahlreicher Freunde, auch Formel-1-Kollege Lando Norris war dabei - Fotos und Videos von dieser Party gingen um die Welt.

Frühester Triumph seit 20 Jahren?

Die Saison ist zwar noch im vollen Gange, sonderlich angespannt wirkt Verstappen aber nicht mehr. Was soll ihm auch passieren: Er kann eigentlich nicht mehr verlieren, aber noch so viel gewinnen. Macht Verstappen tatsächlich schon am Sonntag seinen zweiten Titel in Folge perfekt, dann ist das durchaus historisch. Fünf Rennen stehen nach Singapur noch im Kalender, es wäre der früheste Triumph seit 20 Jahren - damals hatte es Michael Schumacher sechs Rennen vor Schluss geschafft.

Und nur Nigel Mansell (1992/5 Rennen vor Schluss) war ebenfalls einmal derart früh dran, niemand sonst schaffte das. Wie besonders Verstappens aktuelle Überlegenheit ist, zeigt auch ein Blick auf den Mann, der die Formel 1 sieben Jahre lang im Schwitzkasten hatte: Rekordweltmeister Lewis Hamilton machte seine Titel frühestens drei Rennen vor Saisonende perfekt.

Und darum legt man sich bei Red Bull auch schon fest, bevor der zweite Titel eingefahren ist. Verstappen sei "ganz sicher der schnellste Fahrer", den das Team je hatte, sagte Motorsportberater Helmut Marko zuletzt bei Sport1. Schneller also auch als Sebastian Vettel, der Red Bull ja immerhin vier WM-Titel bescherte. Man habe mal gedacht, Vettel sei "das Beste vom Besten. Aber dann kam Max."

Lecerlc im Aufwind

Dass Verstappen auch in diesem Jahr Weltmeister wird, ist in der Tat keine Frage mehr. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge könnte aber zumindest Singapur ein wenig Abwechslung bringen, so die Hoffnung der Verfolger.

Bei Ferrari sieht man sich nach dem durchaus überraschend starken zweiten Platz von Leclerc in Monza im Aufwind. "Ich denke, wir haben einen Schritt nach vorn gemacht", sagt Teamchef Mattia Binotto. Und Toto Wolff, Chef bei Mercedes, erzählte zuletzt von Simulationen, die Mut machen für Singapur.

Verstappen übrigens hat schon auf den meisten Strecken der Formel 1 gewonnen, in Singapur aber noch nie. Seinen Geburtstag am Freitag wird er wohl nicht ausschweifend feiern. Es geht eben doch um einiges am Sonntag.