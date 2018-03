Sport

Hamilton dominiert Training: Vettel muss mit "Loria" noch warm werden

In der Formel 1 startet Sebastian Vettel mit einem neuen Ferrari in die Saison. Im zweiten Freien Training kommt er allerdings nicht an die Besten ran. Stark zeigt sich hingegen Lewis Hamilton – und zwar in beiden Trainingseinheiten.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat beim Aufgalopp zum Großen Preis von Australien das Tempo der Spitze nicht mitgehen können. Mit seinem neuen Ferrari SF71H kam der Heppenheimer beim Saisonauftakt im Freitagstraining nicht über den fünften Platz hinaus. Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes war in beiden Einheiten nicht zu schlagen, mit seiner Tagesbestzeit von 1:23,931 Minuten war der Engländer auf einer Runde ganze 0,520 Sekunden schneller als sein Dauerrivale aus Hessen. Zudem unterbot Hamilton im zweiten Training noch einmal seine Bestzeit vom ersten Freien Training.

Zwischen Hamilton und Vettel schoben sich im Albert Park von Melbourne noch Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande/+0,127), Hamiltons finnischer Teamkollege Valtteri Bottas (+0,228) und auch Vettels Stallgefährte Kimi Räikkönen (Finnland/+0,283).

Der Emmericher Nico Hülkenberg belegte im Renault den 13. Rang (+1,532). Den starken Eindruck der Testfahrten untermauerte das US-amerikanische Haas-Team. Der Franzose Romain Grosjean erreichte für den Ferrari-Kunden mit nur 0,717 Sekunden Rückstand auf die Spitze den sechsten Rang noch vor Lokalmatador Daniel Ricciardo im zweiten Red Bull (+0,790).

Um Punkt 2 Uhr deutscher Zeit ging Vettel mit seinem "Loria" getauften neuen Ferrari als erster Fahrer auf die Strecke. Dabei hinterließ er allerdings noch nicht den Eindruck, ein klarer Meisterschaftsanwärter zu sein. Dennoch verdichteten sich die Anzeichen, dass der Formel 1 in diesem Jahr ein Dreikampf zwischen Mercedes, Red Bull und Ferrari bevorstehen könnte - wobei die Silberpfeile derzeit die stärkste Kraft zu sein scheinen.

Endgültig alle Karten aufdecken werden die 20 Fahrer am Samstag im Qualifying (7 Uhr MEZ/RTL). Dann allerdings ist mit Regen zu rechnen. Auch für das Rennen am Sonntag (7.10 Uhr MESZ/RTL) stehen die Wetterprognosen nicht allzu günstig.

Quelle: n-tv.de