Vier deutsche Nationalspieler setzen zwei Tage vor dem abschließenden Gruppenspiel bei der Fußball-EM mit dem Training aus. Wie der DFB mitteilt, brauchen unter anderem Thomas Müller und Mats Hummels eine Pause. Einer der Rückkehrer droht sogar gegen Ungarn auszufallen.

Bei Thomas Müller zwickt es offenbar im rechten Knie. Das schreibt zumindest der offizielle Account der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf Twitter, und die Menschen dahinter sollten es ja aus erster Hand zu berichten wissen. "Kapselverletzung rechtes Knie" steht da unmittelbar neben dem Namen Müllers, der beim so wichtigen 4:2 (2:1)-Erfolg gegen Portugal auch ohne direkte Torbeteiligung eine höchst überzeugende Leistung gezeigt hat, am heutigen Montag aber einer von vier Profis im EM-Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw ist, die dem Tweet zufolge "heute nicht mittrainieren".

Am Mittwochabend spielt die DFB-Elf um 21 Uhr (live im ZDF, bei Magenta TV und im Ticker bei ntv.de) in München gegen Ungarn um den Einzug ins Achtelfinale. Die "Bild"-Zeitung berichtet zwar, dass Müller mindestens gegen Ungarn und womöglich sogar im ersten Spiel der K.-o.-Runde ausfällt. DFB-Pressesprecher Jens Grittner sagte jedoch auf Nachfrage bei der Pressekonferenz: "Ich kann dazu aktuell nichts sagen. Ich habe aber im Camp gehört, dass es von Tag zu Tag entschieden wird." Auch Leon Goretzka erklärte: "So wie er gerade im Pool ausgesehen hat, ist noch nicht ausgeschlossen, dass er spielt, denke ich." Grittner meldete sich danach noch einmal zu Wort und unterstrich, dass noch keine finale Entscheidung getroffen sei.

Ebenfalls nicht mit auf dem Rasen am Quartier in Herzogenaurach stehen außerdem Mats Hummels und İlkay Gündoğan. Dem Dortmunder Innenverteidiger bereitet laut DFB eine Patellasehnenreizung Beschwerden, beim Mittelfeldstrategen von Manchester City ist von Wadenproblemen die Rede. Außerdem setzt Außenverteidiger Lukas Klostermann aus, den Leipziger plagt eine Muskelverletzung. Hummels und Gündoğan standen gegen Portugal (4:2) und Frankreich (0:1) in der Startelf und sind auch für die Partie gegen Ungarn zum Abschluss der Gruppe F fest eingeplant. Schon ein Unentschieden würde den Einzug ins Achtelfinale garantieren.

Gute Nachrichten gab es derweil von Robin Gosens. Der Matchwinner war am Samstagabend nach rund einer Stunde mit Adduktorenbeschwerden ausgewechselt worden, nahm nun aber ganz regulär am Mannschaftstraining teil. Ebenso wie Jonas Hofmann, der sich jüngst am Knie verletzt hatte. Toni Kroos dagegen beschränkte sich aufs Radfahren im Fitnesszelt, von einer Blessur war jedoch keine Rede, allem Anschein nach also eher eine Maßnahme zur Belastungssteuerung.