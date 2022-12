Ein denkwürdiges WM-Finale könnte für Nusret Gökçe, genannt Salt Bae, ein Nachspiel haben: Der Promikoch schafft es in Doha auf den Rasen des Endspielstadions, posiert dort mit Argentiniens Weltmeistern und küsst den Pokal. Die FIFA ist sauer.

Der Fußball-Weltverband will offenbar die Vorfälle bei der Abschlusszeremonie der WM in Katar nach dem Titelgewinn der argentinischen Mannschaft untersuchen. Die FIFA habe festgestellt, dass sich Personen im Lusail Stadion unerlaubten Zutritt zum Spielfeld verschafft hätten, teilte der Weltverband gegenüber mehreren Medien mit und kündigte an, dass entsprechende interne Maßnahmen ergriffen werden. Die FIFA bezeichnet die Trophäe als eine "unbezahlbare Ikone", die "nur von einer sehr ausgewählten Gruppe von Menschen berührt und gehalten werden darf, zu der auch ehemalige Gewinner der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft und Staatsoberhäupter gehören".

Bei den Jubelfeiern von Lionel Messi und Co. nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Frankreich war unter anderem der berühmte Restaurantbesitzer Nusret Gökçe (Künstlername: Salt Bae) zu sehen, der Fotos mit argentinischen Spielern gemacht hatte. Dabei gibt es auch Bilder, wie er den WM-Pokal festhält. Der Koch, der ein Restaurant in Doha betreibt, war während der WM ein regelmäßiger Gast der FIFA mit VIP-Zugang und postete Fotos und Videos in den sozialen Medien.

Nach dem Sieg Argentiniens im Elfmeterschießen wurde Gökçe dabei gefilmt, wie er Kapitän Lionel Messi auf dem Spielfeld am Arm packte, um dessen Aufmerksamkeit zu erregen. Der Fußballer wirkte in dem Filmclip irritiert, posierte aber später für ein Foto, das Salt Bae auf Instagram postete.

Gökçe, dessen Markenzeichen das theatralische Bestreuen seiner Produkte mit grobem Salz ist und das von Stars weltweit ebenso theatralisch nachgeahmt wird, wurde in Deutschland auch weniger Instagram-affinen Menschen bekannt, als er dem damaligen Bayern-Profi Franck Ribéry ein mit Blattgold überzogenes Steak servierte. Ribéry wurde für das dekadente Mal - inklusive theatralischer Salzstreugeste - auch über die Sozialen Medien hinaus beschimpft und verspottet.