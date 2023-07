Noch nie haben Argentiniens Fußballerinnen bei einer Weltmeisterschaft ein Spiel gewonnen. Das ändert sich auch gegen Südafrika nicht. Die Südamerikanerinnen liegen zwar lange hinten, schaffen den Ausgleich jedoch kurz vor Schluss. Mit dem Punkt können sie weiter von der K.-o.-Phase träumen.

Die Fußballerinnen aus Südafrika und Argentinien bleiben nach einer turbulenten Begegnung im Rennen um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Nach 0:2-Rückstand trotzten die Südamerikanerinnen dem Afrikameister in Dunedin/Neuseeland noch ein 2:2 (0:1) ab. Beide Teams haben in der Gruppe G nun je einen Punkt auf dem Konto. Beide Nationen warten aber zugleich weiter auf ihren ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft.

Linda Motlhalo (30.) und Thembi Kgatlana (66.) hatten "Banyana Banyana" vor nur 8834 Zuschauern zunächst in Führung gebracht. Dann aber meldete sich Argentinien mit einem Doppelschlag zurück: Erst traf Sophia Braun mit einem sehenswerten Distanzschuss (74.), nur fünf Minuten später erzielte Romina Nunez per Kopf den Ausgleich. "Ich bin wirklich stolz darauf, wie wir zurückgekommen sind", sagte die in den USA geborene Braun, "wir haben viel Herz gezeigt und gekämpft, um wieder heranzukommen."

Bislang war Argentinien nie über die Vorrunde hinausgekommen. Die erste Partie hatten die Südamerikanerinnen 0:1 gegen Italien verloren. Auch Südafrika hat nach zwei Auftritten nun einen Punkt. Die Südafrikanerinnen hatten am ersten Spieltag 1:2 gegen Schweden gespielt. Am dritten Gruppenspieltag trifft Argentinien auf Schweden. Südafrika bekommt es mit Italien zu tun.