In der Europa League läuft es für Manchester United sehr ordentlich. Nach fünf Spieltagen stehen vier Siege auf der Habenseite. Der Erfolg gegen Separatistenklub Sheriff Tiraspol ist ungefährdet. Für Aufsehen sorgt eine höchst eigenartige Einlage von Antony.

Manchester United war im Sommer auf der Suche nach einem spektakulären Neuzugang für die Offensive. Kaum wurde ein großer Name als Wechselkandidat bei irgendeinen Top-Klub genannt, da so tauchten die "Red Devils" postwendend in irgendeinem Medium als Interessent auf. Und tatsächlich tütete United einen Big Deal ein. Von Ajax Amsterdam kam der brasilianische Flügelstürmer Antony für 95 Millionen Euro. Mit Bonuszahlungen kann sich die Summe noch auf 100 Millionen Euro erhöhen. Der Angreifer kam auf Wunsch von Trainer Erik ten Hag, der ihn in der niederländischen Eredivisie bereits betreut und zu einer großen Nummer gemacht hatte.

In der Europa League, beim Wiedersehen mit dem Separatistenklub Sheriff Tiraspol, zeigte der 22-Jährige nun, welche fantastischen Qualitäten er am Ball hat. In der 37. Minute tanzte er nach einem Zuspiel von Youngster Alejandro Garnacho mit dem Ball. Das Spielgerät klebte an seiner Fußinnenseite, Antony drehte sich zweimal um die eigene Achse. Ein magischer Moment im "Theatre of Dreams". Die Aktion verdient indes zwei kleine "aber" als Beisatz.

Antony fummelte mit seinem Tanz niemanden aus. Ein Gegenspieler war in näherer Umgebung (er stand nah an der Seitenlinie, mitten in der gegnerischen Hälfte) nicht zu identifizieren und sein anschließender Steilpass auf Garnacho ging fürchterlich schief. Der Twitter-User Ryan (ein Account mit fast 100.000 Followern) sah einen "schockierenden Pass". Immerhin: Die United-Fangemeinde staunte vor Glück.

Trainer fordert mehr von Antony

Sein Coach dagegen war nur teilweise amüsiert. "Wenn es ab und zu einen Trick gibt, dann ist das schön. Solange es funktioniert! Wenn er damit einen Gegenspieler anzieht und den Ball nicht verliert, dann ist es okay." Sollte so eine Aktion aber um dessen Tricks willen geschehen, dann werde er eingreifen, versprach ten Hag. Und er nahm seinen Ausnahmekönner, der nach elf Pflichtspielen bei drei Toren und null Vorlagen steht, in die Pflicht, mehr für das Spiel zu tun. "Ich fordere von ihm, dass er mehr hinterläuft, mehr nach- und ins Tempodribbling geht.

Nun ist es aber auch so: Antony begeisterte nicht nur mit seinem Schwachsinns-Dribbling, sondern hatte auch kluge Aktionen im Spiel. Auch wenn sie nicht gewinnbringend veredelt wurden. In der Anfangsphase zog er von der Strafraumkante ab, Torwart Maksym Kowal konnte indes parieren (12.). Knapper war es rund 15 Minuten später, Antony legt sich mit drei Gegenspielern an und bringt den Ball dann zu Spielmacher Bruno Fernandes, dessen Versuch hauchzart am rechten Pfosten vorbeirauscht. Zur Halbzeit blieb Antony schließlich in der Kabine, nach einem Kopfballtor (nach Ecke) von Diogo Dalot führten die Red Devils da mit 1:0. Am Ende hieß es 3:0.

Ronaldo trifft nach Suspendierung

Ein erfolgreiches Comeback nach Suspendierung feierte Cristiano Ronaldo. Wie immer in der Europa League stand der 37-Jährige in der Startelf und erzielte per Abstauber spät das 3:0 (81.). Zuvor hatte Marcus Rashford für United auf 2:0 gestellt (65.). Für Ronaldo war es wieder einmal eine kleine Wiederauferstehung. Vergangene Woche hatte er mit einem vorzeitigen Abgang und einer verweigerten Einwechslung den Ärger auf sich gezogen und war von Coach ten Hag für ein Spiel (in der Premier League gegen den FC Chelsea) aus dem Kader gestrichen worden.

Nun die Rückkehr und sein nächstes Tor gegen Tiraspol. Bereits im ersten Duell hatte er getroffen, am 15. September hatte er seinen ersten Saisontreffer erzielt. Es war die sportliche Erlösung nach einem Frust-Sommer, in dem er alles versucht hatte, um United zu verlassen, aber bei keinem Topklub Obdach bekam.