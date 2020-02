Der FC Liverpool zieht an der Tabellenspitze der englischen Premier League einsam seine Kreise. Auch im Duell mit seinem deutschen Trainerkollegen Ralph Hasenhüttl muss Jürgen Klopp nicht zittern. Beim FC Chelsea freut sich Verteidiger Antonio Rüdiger - und leidet.

25. Spiel, 24. Sieg: Jürgen Klopp stürmt mit dem FC Liverpool weiter dem Meistertitel in der englischen Premier League entgegen. Beim 4:0 (0:0) im Heimspiel gegen den FC Southampton taten sich die weiterhin ungeschlagenen Reds nur vor der Pause schwer und vergrößerten letztlich eindrucksvoll den Vorsprung auf "Verfolger" Manchester City zumindest bis Sonntag auf 22 Punkte. City muss dann auswärts bei Tottenham Hotspur ran (17.30 Uhr im Liveticker bei ntv.de).

Für Liverpool waren Alex Oxlade-Chamberlain (47.), Jordan Henderson (60.) und der ägyptische Starstürmer Mohamed Salah per Doppelpack (72./90.) erfolgreich. In der Schlussphase hatte das vom ehemaligen Bundesliga-Coach Ralph Hasenhüttl trainierte Southampton der Liverpooler Übermacht nichts mehr entgegenzusetzen.

Chelsea stolpert über Leicester

Rüdiger kassiserte ein Sonderlob. (Foto: dpa)

Im nächsten Spiel am 15. Februar muss die Klopp-Elf bei Norwich City ran. Die Mannschaft des deutschen Trainers Daniel Farke kam bei Newcastle United zu einem 0:0, bleibt aber mit fünf Punkten Rückstand auf den Vorletzten FC Watford (2:3 gegen Everton) Schlusslicht.

Zuvor war der FC Chelsea trotz des ersten Karriere-Doppelpacks des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger zum dritten Mal in Folge sieglos geblieben. Beim Tabellendritten Leicester City kamen die viertplatzierten Blues nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus und liegen weiter acht Punkte hinter Leicester zurück. Abwehrspieler Rüdiger, der im Oktober 2018 das letzte seiner zuvor drei Premier-League-Tore erzielt hatte, brachte die Gäste kurz nach der Pause nach einer Ecke per Kopf in Führung (46.). Das Überraschungsteam aus Leicester drehte durch Treffer von Harvey Barnes (54.) und Ben Chilwell (64.) das Spiel, ehe Rüdiger nach einem Freistoß erneut mit dem Kopf zur Stelle war (71.).

