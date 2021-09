Jahn Regensburg rettet sich in der letzten Saison knapp vor dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga, nun läuft es ganz anders: Zum Auftakt des 8. Spieltags springt die Mannschaft wieder an die Tabellenspitze - dank Last-Minute-Treffers. Ein Daueraufstiegskandidat zieht derweil nach.

Jahn Regensburg - FC Erzgebirge Aue 3:2 (2:0)

Der SSV Jahn Regensburg hat durch einen Zittersieg gegen den FC Erzgebirge Aue die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst zurückerobert. Die Oberpfälzer siegten gegen das Tabellenschlusslicht mit 3:2 (2:0) und stürzten die Sachsen unter Interimstrainer Marc Hensel tiefer in die Krise. Jan-Niklas Beste (7.), Max Besuschkow (11.) und Andreas Albers (90.) trafen für den Jahn, auf der Gegenseite waren Nicolas Kühn (52.) und Gaetan Bussmann (87.) erfolgreich. Mit nun 17 Punkten überholte der Jahn den SC Paderborn, der erst am Samstag Holstein Kiel empfängt, zumindest für eine Nacht.

Vor 8127 Zuschauern starteten die Hausherren furios und nutzen gleich ihre erste Chance. Besuschkow bediente mit einem Steilpass Außenstürmer Beste, der problemlos zur Führung einschob. Wenig später revanchierte sich Beste mit einer Ecke, die Besuschkow per Kopf ins nahezu leere Tor vollendete. Erst Mitte der ersten Hälfte fanden die verunsicherten Sachsen ins Spiel und kamen durch Babacar Gueye (22.) zu zumindest einer Chance.

Aue-Joker Kühn brachte die Gäste schließlich wieder ins Spiel, indem er eine unfreiwillige Vorlage von Ben Zulinski verwandelte. Auf einmal waren die Sachsen das spielbestimmende Team und drängten auf den Ausgleich. Bussman sorgte schließlich für den nach Halbzeit zwei verdienten Ausgleich. Doch Albers erlöste die Hausherren in einer dramatischen Schlussphase.

1. FC Heidenheim - SV Darmstadt 98 2:1 (1:0)

Der 1. FC Heidenheim steht derweil zumindest vorübergehend auf einem Aufstiegsplatz. Die Mannschaft von Langzeit-Trainer Frank Schmidt gewann glücklich mit 2:1 (1:0) gegen den SV Darmstadt 98 und rückte auf Rang zwei vor. In dem intensiven Spiel ging der FCH durch einen Foulelfmeter von Tobias Mohr (40. Minute) in Führung, nachdem Tim Kleindienst einen Strafstoß noch an den Pfosten geschossen hatte (14.). Der eingewechselte Stefan Schimmer (84.) traf kurz vor dem Ende zum 2:1, nachdem Phillip Tietz mit seinem sechsten Saisontor zwischenzeitlich ausgeglichen hatte (52.).

Darmstadt bleibt im Tabellenmittelfeld und wartet weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison. In der Mitte der ersten Halbzeit übernahm Heidenheim zunächst immer mehr das Spiel. Mohrs 1:0 war der verdiente Lohn. Darmstadt kam jedoch zurück ins Spiel, als Tietz kurz nach der Pause nach einem fatalen Fehlpass von FCH-Verteidiger Patrick Mainka zum 1:1 traf. Die Gastgeber wirkten danach verunsichert, Darmstadt hatte nun mehr vom Spiel, war in der Offensive aber nicht gefährlich genug. Dann war es Schimmer, der mit einem schönen Kopfball für den dritten FCH-Sieg in Serie sorgte.