Mittlerweile hat Taylan Duman den Clip wieder gelöscht. Doch ob die Sache damit ausgestanden ist? Der Mittelfeldspieler der Reserve von Borussia Dortmund hatte zuvor ein skurriles Video mit Verschwörungstheorien zur Corona-Krise verbreitet. Öffentlich hat der Klub hat bislang nicht reagiert.

Aufregung bei Borussia Dortmund: Taylan Duman, zentraler Mittelfeldspieler der zweiten Mannschaft des BVB, hat einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" zufolge mitten in der Corona-Krise ein Verschwörungsvideo via Instagram geteilt. Am Mittag des Ostermontags erschien dieser Post auf dem Profil des 22-Jährigen mit dem Aufruf "Schaut es Euch an, um vielleicht mal einige Dinge zu hinterfragen, die momentan um uns herum passieren!"

In dem rund neun Minuten langen Clip verbreitet ein Mann, der sich als Geschäftsberater bezeichnet, krude Theorien zur Corona-Krise. Unter anderem nennt er das klamme Italien als Beispiel, das sich seine über 160.000 Infizierten und rund 20.000 Toten größtenteils nur ausgedacht haben soll, um an EU-Gelder zu kommen. "Wenn Regierungen uns und die Medien lenken, könnte es nicht auch sein, dass sie ihre Mediziner lenken? Dass sie denen sagen [...]: Wenn ihr in die ganzen Kranken- und Totenakten einfach nur reinschreibt: Corona, Corona, Corona."

Diese und andere Aussagen aus dem Video empfahl Taylan Duman seinen mehr als 6100 Followern. Nach ein paar Stunden wurde der Eintrag gelöscht, eine Erklärung des BVB-II-Spielers blieb aus. Der Klub wollte gegenüber den "Ruhr Nachrichten" keinen Kommentar zum Vorfall abgebgen. Duman spielt seit dem 25. Januar 2019 für den BVB, er kam damals von Fortuna Düsseldorf. In der laufenden Saison in der Regionalliga West kam er bislang an 28 Spieltagen 19 Mal zum Einsatz. Meistens spielte er von Beginn an. Er erzielte fünf Tore und bereitete fünf weitere vor.