Reus spielte schon als Kind und Jugendlicher für den BVB und kehrte 2012 nach Stationen in Ahlen und Gladbach in seine Heimatstadt zurück.

Lange war offen, ob Marco Reus seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert oder sich die Wege des Tabellenführers und des Offensivspielers nach über einem Jahrzehnt wieder trennen. Jetzt schaffen Reus und der BVB Fakten: Der 33-Jährige unterschreibt für eine weitere Saison.

Marco Reus bleibt bei Borussia Dortmund und verlängert seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim aktuellen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge muss der deutsche Nationalspieler aber starke finanzielle Einbußen hinnehmen; zuletzt war von einem deutlich geringeren Grundgehalt verbunden mit Leistungsprämien die Rede.

Der BVB selbst heizte die Spekulationen zunächst mit einem kurzen Video auf Twitter an, in dem die Fans den Namen des Mannschaftskapitäns rufen - versehen mit drei Emojis: Einer Sanduhr als Ausdruck nahender Neuigkeiten, Augen als Zeichen dafür, aufmerksam zu sein und einer Ziege, dem vor allem im englischsprachigen Raum gängigen Symbol für große Sportler. Die Ziege, im Englischen "Goat", Abkürzung für: Greatest Of All Time. Kurz darauf folgte die Nachricht: "Der gebürtige Dortmunder geht damit ab Sommer in seine insgesamt zwölfte Spielzeit als Profi im schwarzgelben Trikot."

Reus hatte schon in den vergangenen Wochen wiederholt betont, seine Karriere bei seinem Heimatklub ausklingen lassen zu wollen und damit Spekulationen über einen Vereinswechsel widersprochen. Berichte zu Jahresbeginn über ein angebliches Interesse von Al-Nassr (Saudi-Arabien), wo Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, erwiesen sich im Nachhinein als haltlos.

Zweiter Nationalspieler, der in Dortmund verlängert

Der Dortmunder Offensivallrounder genießt bei vielen BVB-Fans seit Jahren Kultstatus, stand aber zuletzt in der Kritik. So hatte er im Bundesliga-Gipfel bei Bayern München (2:4) und im DFB-Pokal bei RB Leipzig (0:2) enttäuscht. In den vergangenen drei Partien gegen den 1. FC Union Berlin (2:1), in Stuttgart (3:3) und gegen Frankfurt (4:0) saß er zunächst auf der Bank.

Reus ist gebürtiger Dortmunder und spielte von 1995 bis 2005 bereits in der Jugend für den BVB. Nach Stationen bei Rot Weiss Ahlen und Borussia Mönchengladbach kehrte er 2012 zurück und spielte seitdem ununterbrochen für die Borussia. 2017 und 2021 gewann er den DFB-Pokal. In dieser Saison erzielte er acht Pflichtspiel-Treffer. Durch die Einigung mit Reus bindet der BVB einen zweiten Nationalspieler mit auslaufendem Vertrag für die kommende Saison.

Unlängst war die Zusammenarbeit mit Julian Brandt bis 2026 besiegelt worden. Noch offen ist derweil die Zukunft von Mats Hummels. Dem Innenverteidiger soll ähnlich wie Reus ein Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrages über ein Jahr mit reduzierten Bezügen vorliegen. Doch Hummels zögert. Der zuletzt immer wieder von Knieproblemen geplagte Routinier hat drei Optionen: verlängern, wechseln oder sogar aufhören.