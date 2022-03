Der FC Barcelona ist der Top-Favorit auf den Gewinn der Europa League. Der überraschende Absteiger aus der Champions League setzt sich im Achtelfinale nach einigen Anlaufschwierigkeiten gegen den türkischen Top-Klub Galatasaray durch. Die Heimfans finden das nicht so gut und eskalieren kurz vor Schluss.

Der spanische Gigant FC Barcelona ist im Bierbecherregen von Istanbul ins Viertelfinale der Europa League eingezogen. Nach einem enttäuschenden 0:0 im baldigen Spotify Camp Nou kamen die Katalanen im Rückspiel bei Galatasary Istanbul zu einer hart erkämpften 2:1 (1:1). Den Siegtreffer gegen den türkischen Topklub erzielte der ehemalige Dortmunder Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang in der 49. Minute.

Die Gastgeber waren in der 28. Minute nach eine Ecke durch einen Marcao-Kopfball in Führung gegangen und hatten für Ekstase auf den Tribünen des Ali Sami Yen Spor Kompleksi gesorgt. Der 25-jährige Brasilianer war von seinem Treffer derart begeistert, dass er beim Torjubel die Eckfahne zerstörte und sich während des Versuchs, diese wieder herzurichten, von Schiedsrichter Daniele Orsato die Gelbe Karte abholen musste.

Angetrieben von den wilden Fans, sah es kurzzeitig sogar nach einer großen Sensation aus. Die Katalanen schienen geschockt, doch Jungstar Pedri blieb gänzlich unbeeindruckt und erzielte noch vor der Pause mit einer feinen Einzelleistung den Ausgleich. Mit Dembélé brachte Trainer Xavi Hernandez eine frische Offensivkraft, und das sollte sich auszahlen.

Auch wenn der ehemalige BVB-Star, der nach chaotischen Wochen langsam wieder in Tritt kommt, nicht direkt am entscheidenden Treffer durch Aubameyang beteiligt war. Der Winter-Neuzugang von Arsenal staubte aus kurzer Distanz ab und sorgte so für den Einzug ins Viertelfinale.

Zum Ende des Spiels wurde es noch einmal hektisch im Stadion von Galatasaray. Die Fans warfen Flaschen, Becher und andere Gegenstände auf Barça-Star Memphis Depay, der einen Einwurf ausführen wollte. Schiedsrichter Orsato unterbrach kurz und zeigte Jordi Alba die Gelbe Karte. Der hatte den Ball in die aufgebrachten Ränge geschossen. Es war das letzte Lebenszeichen von Galatasaray, der Favorit hatte gewonnen.