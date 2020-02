Ein deutsches Duell gibt es im Achtelfinale der Europa League nicht, die Lose der Bundesligisten sind dennoch sehr attraktiv: Bayer Leverkusen bekommt es mit den Glasgow Rangers zu tun. Der VfL Wolfsburg duelliert sich mit Schachtjor Donezk. Frankfurt muss sich dagegen erst noch qualifizieren.

Schottische Stimmung für Bayer 04 Leverkusen, unangenehme Auswärtsfahrt für den VfL Wolfsburg und ein Duell mit mehreren Fragezeichen für die SG Eintracht Frankfurt: Die Fußball-Bundesligisten haben für das Achtelfinale der Europa League lösbare, aber unbequeme Kontrahenten erwischt. Leverkusen erhielt mit dem erstarkten schottischen Spitzenklub Glasgow Rangers das attraktivste Los für die Spiele am 12. und 19. März.

In die Ukraine zu Schachtjor Donezk muss der VfL Wolfsburg reisen. Für Eintracht Frankfurt geht es im Falle des Achtelfinal-Einzugs am Abend bei Red Bull Salzburg in der nächsten Runde gegen den FC Basel. Top-Klubs wie Inter Mailand, Manchester United oder AS Rom blieben dem Bundesliga-Trio von Losfee Dietmar Hamann in der Uefa-Zentrale in Nyon als Gegner erspart. Auch das erste deutsche Europacup-Duell seit drei Jahren, als sich Schalke 04 und Mönchengladbach im Achtelfinale der Europaliga trafen, kam nicht zustande.

Coronavirus hat erste Auswirkungen

Leverkusen spielte 1998 in der zweiten Runde des damaligen Uefa-Cups gegen die Rangers und schied nach einem 1:2 zu Hause und einem 1:1 im Ibrox Park aus. In Glasgow - allerdings im Hampden Park - verlor Bayer das Champions-League-Finale im Jahr 2002 gegen Real Madrid mit 1:2. Wolfsburg hat noch frische Erinnerungen an die Ukraine. In der Gruppenphase gab es im Herbst 2019 ein 1:0 bei PFK Olexandrija. Nun geht es zum Rückspiel am 19. März wieder gen Osten.

Für Eintracht Frankfurt steht neben dem wegen der Orkanwarnung auf heute Abend (live 18 Uhr live bei Nitro und im Ticker bei ntv.de) verschobenen Zwischenrundenspiel bei RB Salzburg noch ein weiteres Fragezeichen hinter dem Achtelfinalspiel beim FC Basel. Die Schweizer Regierung hatte kurz zuvor wegen des neuartigen Coronavirus ein Verbot aller Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern vorerst bis zum 15. März erlassen. Die Partie im St. Jakob-Park ist allerdings als Rückspiel für den 19. März terminiert.