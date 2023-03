So viel Freude und dann auch noch so viel Geld. Bayern München surft nach dem Sieg gegen Paris auf einer Welle.

Ein Sieg in der Champions League und schon läuft es für den FC Bayern. Sportlich platzt der Serienmeister vor Selbstvertrauen, sieht sich bereits mit dem Henkelpott in der Hand. Finanziell legen die Münchener mit dem Einzug ins Viertelfinale den Grundstein für Jahre weiterer Dominanz.

Die Champions League bleibt eine sprudelnde Geldquelle für den Prämien-Krösus FC Bayern München. Der Einzug ins Viertelfinale mit dem 2:0 gegen Paris Saint-Germain am Mittwochabend wird von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit weiteren 10,6 Millionen Euro honoriert und stärkt das Selbstvertrauen des Klubs in unermessliche Höhen.

Der deutsche Rekordmeister hat seine Prämien-Erlöse in dieser Saison damit auf 89,02 Millionen Euro erhöht. Die Bayern haben alle acht Partien in dieser Königsklassen-Spielzeit gewonnen. Im Fall des Titelgewinns würden sie auf insgesamt 121,52 Millionen Euro kommen. Dazu fließen dann noch die Zuschauereinnahmen aus den Heimspielen sowie Ausschüttungen aus dem Marktpool in jeweils zweistelliger Millionenhöhe.

Scheitern deutscher Klubs würde Bayern helfen

Die Viertelfinalspiele der Champions League werden nach den restlichen Achtelfinals in der nächsten Woche am 17. März in Nyon ausgelost. Die Bayern können dabei auf alle für die Runde der letzten Acht qualifizierten Teams treffen. In den bisherigen Partien setzten sich der AC Mailand, Benfica Lissabon und Chelsea durch. Real Madrid, die SSC Neapel, Manchester City und Inter Mailand gehen als Favoriten in die restlichen Duelle, in denen Liverpool, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und der FC Porto nur Außenseiter sind.

Ein Einzug ins Halbfinale würde weitere 12,5 Millionen Euro einbringen. Im Endspiel am 10. Juni in Istanbul kassiert der Sieger 20 Millionen Euro aus dem UEFA-Prämientopf, der Verlierer erhält 15,5 Millionen. Neben den UEFA-Prämien kann Bayern München zusätzlich noch aus dem Marktpool schöpfen.

Sollten neben dem BVB auch Leipzig und Frankfurt ausscheiden, würde sich der deutsche Rekordmeister dort noch ein wenig mehr bedienen können. Denn die Hälfte der Ausschüttung bemisst sich nach der Anzahl der in der Champions League absolvierten Spiele. Leverkusen strandet dort bei sechs, der BVB bei acht und die Bayern könnten mit einem Finaleinzug auf 13 kommen.