Das Turnier hat noch nicht mal angefangen, da gibt es den ersten Schreckmoment: Bei der Gold-Cup-Vorbereitung verletzt sich der Kanadier Alphonso Davies vom FC Bayern am Knöchel. Damit fällt für Trainer Julian Nagelsmann schon der zweite wichtige Verteidiger aus.

Für Abwehrspieler Alphonso Davies vom deutschen Fußball-Meister Bayern München ist der Gold Cup schon vor dem Auftaktspiel mit Kanadas Nationalmannschaft beendet. Der 20-Jährige erlitt zwei Tage vor dem ersten Vorrundenmatch der Nordamerikaner am Sonntag in Kansas City gegen Martinique nach Angaben des kanadischen Verbandes im Training eine Knöchelverletzung und fällt dadurch für das Turnier aus.

Davies reiste demnach zur weiteren Behandlung schon nach Deutschland zurück. Über die Schwere der Verletzung und die Dauer des Ausfalls gab es zunächst keine Angaben. Davies hatte sich mit dem kanadischen Team auf die Teilnahme am Gold Cup vorbereitet, der kontinentalen Meisterschaft von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik. Das Turnier beginnt am heutigen Samstag in den USA.

Der FC Bayern nahm derweil unter der Woche den Trainingsbetrieb für die neue Saison auf. Am Mittwoch leitete Julian Nagelsmann beim deutschen Rekordmeister die erste Einheit beim deutschen Rekordmeister die erste Einheit einer noch kleinen Mannschaft ohne zahlreiche Stars. Neben Davies muss der neue Trainer auch noch einige Wochen auf den operierten Fußball-Weltmeister Lucas Hernández verzichten. Der Franzose wurde laut Klub-Angaben wegen eines Einrisses des Innenmeniskus am linken Knie operiert.

Die Neuzugänge Dayot Upamecano (RB Leipzig) und Omar Richards (FC Reading) waren ebenso wie Torwart-Rückkehrer Sven Ulreich (Hamburger SV) beim Aufgalopp auf dem Vereinsgelände dabei. 16 Feldspieler, darunter auch von Ausleihen zurückgekehrte Profis, und drei Keeper bestritten die erste Einheit der Saisonvorbereitung.

Die EM-Teilnehmer um den von Nagelsmann im Amt bestätigten Kapitän Manuel Neuer oder Torjäger Robert Lewandowski haben noch Urlaub und steigen erst im Laufe des Julis ein. Ein Trainingslager ist in diesem Sommer nicht geplant, aber vier Testspiele im Laufe des Monats gegen den 1. FC Köln (17.), Ajax Amsterdam (24.), Borussia Mönchengladbach (28.) und den SSC Neapel (31.). Anfang August steht der DFB-Pokalauftakt beim Oberligisten Bremer SV sowie kurz danach der Bundesliga-Auftakt in Gladbach an.