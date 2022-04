Jerome Boateng wird diesen Europapokal-Abend nicht in bester Erinnerung behalten: Der Weltmeister von 2014 bringt sein Olympique Lyon mit einem Aussetzer in arge Schwierigkeiten. Dortmund-Schreck Glasgow geht es nicht viel besser. In Rotterdam geht es spektakulär zu, das Tor des Abends erzielt ein Franzose.

Olympique Lyon ist in der Europa League trotz einer Halbzeit in Überzahl nur zu einem 1:1 (0:0) gegen West Ham United gekommen. Die Mannschaft um Ex-Weltmeister Jerome Boateng geriet durch Jarrod Bowen (52. Minute) sogar in Rückstand, ehe Tanguy Ndombelé (66.) das Ligue-1-Team des früheren Bundesliga-Trainers Peter Bosz mit seinem Ausgleichstor vor einer bösen Überraschung bewahrte. Beim Gegentor sah Boateng nicht gut aus. Erst leitete der Lyon-Verteidiger den Ball unfreiwillig zu Bowen, dann fälschte er den Schuss des West-Ham-Stürmers unhaltbar ab.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer West Hams Aaron Cresswell wegen einer Notbremse die Rote Karte gezeigt. Cresswell hatte Lyons Moussa Dembéle durch eine leichte Berührung zu Fall gebracht, als dieser auf das Tor der Londoner zulief. Weil zwei Flitzer in der zweiten Halbzeit über das Spielfeld rannten und die Partie zweimal unterbrochen werden musste, gab es auch noch eine lange Nachspielzeit. Der Gewinner dieser Paarung wäre am 28. April und am 5. Mai der Vorschlussrunden-Gegner von Bundesligist Eintracht Frankfurt, sollte dieser sich nach dem 1:1 gegen den FC Barcelona in der ersten Partie sensationell durchsetzen.

Sporting Braga bezwang die Glasgow Rangers mit 1:0 (1:0). Abel Ruiz (40.) markierte das Siegtor. Zudem traf Bragas Kapitän Ricardo Horta (25.) den Pfosten, drei Minuten später wurde der Treffer seines Bruders André wegen eines Foulspiels nicht anerkannt. Sollte Bundesligist RB Leipzig nach dem 1:1 im Hinspiel das Rückspiel bei Atalanta Bergamo gewinnen, würden die Sachsen in der nächsten Runde auf den Sieger zwischen Braga und den Schotten treffen.

Nächste Pleite für "The Special One"

Starcoach Jose Mourinho hat in der Conference League eine herbe Enttäuschung erlebt - erneut! Mit der AS Rom unterlag "The Special One" 1:2 (1:0) beim norwegischen Meister FK Bodö/Glimt. Schon zum zweiten Mal setzte es für die Italiener in dieser Saison eine Niederlage gegen den Underdog - in der Gruppenphase hatte es bereits ein 1:6 gesetzt.

Mario Götze darf mit der PSV Eindhoven weiter auf den ersten Titel in der neuen Conference League hoffen - meisterlich trat der niederländische Fußball-Topklub im Viertelfinal-Hinspiel aber nicht auf. Bei Leicester City ermauerte sich die PSV ein 0:0, 2014er-Weltmeister Götze hatte dabei früh eine der wenigen guten Chancen für die Gäste (2.). Im Rückspiel am kommenden Donnerstag hat Eindhoven Heimrecht gegen die Engländer.

Eindhovens Ligarivale Feyenoord Rotterdam gab einen Sieg in letzter Sekunde her. Gegen den tschechischen Double-Gewinner Slavia Prag kassierten die Niederländer den Ausgleich zum 3:3 (1:1) in der fünften Minute der Nachspielzeit, Ibrahim Traore traf für die Gäste.

Der französische Traditionsklub Olympique Marseille ist derweil auf dem besten Weg ins Halbfinale, gegen PAOK Saloniki aus Griechenland gab es ein 2:1 (2:0) - in Erinnerung wird vor allem das 2:0 (45.) bleiben, Dimitri Payet setzte einen Volley aus gut 20 Metern in den Winkel.

Im drittklassigen Europapokal, angesiedelt unter Champions und Europa League, war der deutsche Vertreter Union Berlin in der Gruppenphase gescheitert - als Dritter hinter Feyenoord und Slavia. Das Finale steigt am 25. Mai im Nationalstadion von Albaniens Hauptstadt Tirana.