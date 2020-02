Die Spielverlegung in der Europa League beschert Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ein heftiges Terminchaos. Das Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen sollte deswegen ebenfalls verlegt werden, fordert Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic im exklusiven Interview mit RTL/ntv.

Freitag, Sonntag, Mittwoch, Samstag - an diesen dicht beieinander liegenden Tagen soll Bundesligist Eintracht Frankfurt Fußball spielen. Allerdings nicht, wenn es nach Sportvorstand Fredi Bobic geht. Der fordert im exklusiven Interview mit RTL/ntv von der Deutschen Fußball-Liga eine Verlegung der Bundesliga-Partie gegen Werder Bremen.

Diese soll regulär am Sonntag um 18 Uhr ausgetragen werden. Weil jedoch das Spiel in der Europa League gegen den FC Salzburg wegen Orkanböen von Donnerstag auf Freitag (18 Uhr bei Nitro sowie im ntv.de-Liveticker) verschoben werden musste, droht eine Hetzjagd durch die Partien. "Da haben wir ganz klar wert drauf gelegt, in der Liga zu hinterlegen, dass dieses Spiel abgesagt wird. Wir haben nicht mal 40 Stunden Regenerationszeit, das ist für mich ein Unding", so Bobic, der mit Blick auf die Tabellensituation auch an die Konkurrenz von Werder Bremen denkt. "Das ist Wettbewerbsverzerrung am Ende des Tages gegenüber den Konkurrenten, die da im Abstiegskampf unten mitspielen." Denn Werder Bremen ist Tabellen-17. und kämpft unter anderem mit Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn gegen den Abstieg.

Liga soll flexibel sein

Der 48-Jährige erklärte weiter: "Es ist ganz klar, dass wir am Sonntag eigentlich nicht antreten wollen. Weil das aus meiner Sicht nicht fair ist, auch gegenüber der Konkurrenz. Da können Sie gerne mal bei den Vereinen nachfragen, die da unten auch drin sind. Die würden das nicht gut finden, wenn wir da gefühlt mit dem Rest, der noch laufen kann, spielen." Gleichzeitig appellierte er an die Einsicht der DFL: "Das macht keinen Sinn, deswegen muss man da in der Liga flexibel sein." Bobic machte im Gespräch mit RTL/ntv klar, dass er sicher ist, dass ihrem Wunsch statt gegeben wird. "Weil es einfach keine andere Möglichkeit gibt."

Die Belastung sei für die Frankfurter Spieler ohnehin schon sehr groß, die vielen aufeinander folgenden Partien würden da keine Erleichterung bringen. Denn nach dem Europa-League sowie dem Bundesliga-Spiel steht schon am Mittwoch das Viertelfinale im DFB-Pokal - ebenfalls gegen Werder Bremen - an. Am darauffolgenden Samstag ist schließlich wieder Bundesliga angesagt - im Duell mit Bayer Leverkusen. "Wir müssen jetzt gar nicht jammern, aber wir haben schon sehr, sehr viele Spiele gemacht. Mehr als alle anderen in der Liga durch die lange Vorrunde mit 31 Spielen, die wir gehabt haben", betonte Bobic.

Für die Spielverlegung in der Europa League zeigte er Verständnis. Die Absage für Donnerstag sei nötig gewesen, um für die Sicherheit der Zuschauer zu garantieren. Der Nachholtermin bereits am Freitag sei zudem "alternativlos, weil es ja schon in zwei Wochen mit dem Achtelfinale weitergeht." Die Ziele der Eintracht, die das Hinspiel gegen den FC Salzburg mit 4:1 gewonnen hatte und damit beste Karten aufs Weiterkommen hat, sind unverändert: "Jetzt müssen wir morgen spielen und spielen natürlich gerne, wir wollen eine Runde weiterkommen."