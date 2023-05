Kurz vor dem Meisterschaftsfinale am Samstag hat Borussia Dortmund bereits gute Nachrichten: Nach Kapitän Marco Reus bleibt auch der formstarke Mats Hummels an Bord. Der Tabellenführer der Bundesliga belohnt den 34-jährigen Abwehrchef für seine herausragende Saison.

Mats Hummels bleibt bei Borussia Dortmund. Nach monatelangen Spekulationen über seine Zukunft verkündet der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga nun die Verlängerung der Zusammenarbeit, die im Sommer geendet hätte. Das gültige Arbeitspapier wäre zum 30. Juni ausgelaufen, wird jetzt aber um ein weiteres Jahr ausgedehnt. "Es ist sehr gut, dass Mats mit seiner Erfahrung und mit seiner Führungsstärke unserer jungen Mannschaft auch noch in der kommenden Saison zur Verfügung steht", erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Mit 34 Jahren ist Hummels aktuell nach Ersatzspieler Anthony Modeste, der den Klub im Sommer verlässt, der älteste BVB-Spieler. "Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Es war ein langer Abwägungsprozess. Jetzt, am Ende der Saison, kann ich sagen: Ich habe noch richtig Bock auf ein weiteres Jahr", sagte Hummels. "Der Fokus liegt ab jetzt sofort wieder auf dem Spiel am Samstag gegen Mainz. Es stehen uns noch 90 intensive Minuten bevor. Danach hoffen wir, gemeinsam etwas Großes feiern zu können."

Aufstieg in elitären Kreis winkt

Sollte er am Samstag die Meisterschale holen, würde er mit drei BVB-Titeln in einen elitären Kreis aufsteigen: Bisher ist das Meister-Triple nur Helmut Bracht, Willi Burgsmüller (beide 1956, 1957, 1963), Lars Ricken, Stefan Reuter (beide 1995, 1996, 2002) und dem heutigen Sportdirektor Sebastian Kehl (2002, 2011, 2012) gelungen. "Er identifiziert sich sehr mit unserem Klub. Der BVB und Mats gehören einfach zusammen", sagte Klubboss Hans-Joachim Watzke.

In der laufenden Saison machte Hummels 29 Bundesliga-Spiele, insgesamt achtmal spielte er in DFB-Pokal und Champions League. Trotz der Konkurrenz der im Sommer verpflichteten Nationalspieler Niklas Süle (FC Bayern München) und Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) behauptete der Weltmeister von 2014 seinen Platz und wurde ein wichtiger Faktor der furiosen Aufholjagd in der Bundesliga. In der Rangliste der Rekordspieler des BVB liegt er mit seinen 467 Einsätzen auf Rang zwei hinter Michael Zorc. Der ehemalige Manager kommt auf 572 Spiele im Trikot der Schwarzgelben.