Mit dem FC Bayern feiert der sechste Fußball-Bundesligist im europäischen Wettbewerb einen Sieg in der aktuellen Runde. Damit egalisieren die Klubs einen mehr als 30 Jahre alten Bestwert. Und schaffen sich ganz nebenbei einen komfortablen Vorsprung in der Uefa-Wertung.

Der FC Bayern München reiht sich ein in den Siegesjubel der deutschen Klubs in Europa. Das 3:0 gegen den FC Chelsea im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League schließt für die Fußball-Bundesligisten eine erfolgreiche Hinspiel-Serie in der Königsklasse sowie der Europa League ab. In der vergangenen Woche hatten bereits Borussia Dortmund mit 2:1 gegen Paris Saint Germain und RB Leipzig durch ein 1:0 gegen Tottenham Hotspur in der Champions League triumphiert. Damit ist eine historische Bestmarke erreicht: Noch nie in der Geschichte der höchsten europäischen Spielklasse gab es drei deutsche Siege im Achtefinal-Hinspiel. Genauso gut gemacht hatten es am vergangenen Donnerstag die drei deutschen Europa-League-Wettbewerber VfL Wolfsburg (2:1 gegen Malmö FF), Bayer 04 Leverkusen (2:1 gegen den FC Porto) sowie Eintracht Frankfurt (4:1 gegen FC Salzburg).

Das dürfte auch der Deutschen Fußball Liga (DFL) gefallen. Denn für die Bundesliga geht es um die Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union. Je höher eine Liga in dieser Wertung gelistet ist, desto mehr Vereine aus diesem Land haben die Möglichkeit am internationalen Wettbewerb teilzunehmen. Das heißt: Diese Wertung legt fest, welches Land mit wievielen Vereinen in der Champions League und in der Europa League vertreten ist.

Rekord von 1989 geknackt

Und in dieser Wertung kommt die makellose Hinspiel-Bilanz der deutschen Klubs gerade recht. Der Bestwert von sechs Siegen stand seit dem Jahr 1989 - und ist jetzt nach mehr als 30 Jahren geknackt. In der Uefa-Wertung konnten die Europa-Teilnehmer mit dieser Siegesserie für die Bundesliga den dritten Platz vor Italien festigen, der Vorsprung beträgt nun 2702 Punkte. Auf den Fünftplatzierten Frankreich beträgt das Polster nun schon wohl uneinholbare 14.130 Punkte. Rang fünf ist maßgeblich, da nur die ersten vier Teams vier Champions-League-Teilnehmer stellen dürfen.

Mehr (internationale) Werbung für die Bundesliga geht nicht - auch wenn die Rückspiele allesamt noch ausstehen. Thomas Müller sagte nach dem Sieg seiner Bayern: "Der deutsche Fußball kann ganz froh sein, dass sechs Mannschaften sechs K.-o.-Spiele gewonnen haben. Da können wir eine La-Ola-Welle durchs Land gehen lassen."