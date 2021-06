Der FC Chelsea ist dank Trainer Thomas Tuchel wieder ganz oben angekommen. Für den Titel in der Champions League belohnt der englische Fußball-Klub seinen Coach nun. Der 47-Jährige unterschreibt vorzeitig einen neuen Vertrag - und erhält viel Lob.

Der Champions-League-Sieg bringt Thomas Tuchel den nächsten Erfolg: Sein Vertrag beim FC Chelsea wird verlängert. Der Trainer unterschreibt bis 2024 beim englischen Fußballklub. Ursprünglich war sein Vertrag für 18 Monate gültig, teilte der Klub nun mit. "Wie vereinbart", teilte der Verein nun mit, sei der Kontrakt vorzeitig um zwei Jahre verlängert worden.

"Ich kann mir keinen besseren Anlass für eine Vertragsverlängerung vorstellen", sagte Tuchel. "Ich bin dankbar für die Erfahrung und sehr glücklich, Teil der Chelsea-Familie zu bleiben. Es liegt noch viel vor uns und wir sehen unseren nächsten Schritten mit Ehrgeiz und viel Vorfreude entgegen."

Schon nach dem Endspiel gegen City hatte Tuchel angedeutet, dass sein zunächst bis 2022 laufender Vertrag verlängert werden könnte. "Als Thomas in Januar zu uns gekommen ist, gab es in der Liga und in Europa noch so viel zu erreichen", sagte Chelsea-Direktorin Marina Granovskaia: "Er hat sich nahtlos eingefügt und ist sofort ein integraler Bestandteil der Chelsea-Familie geworden."

Tuchel hatte den Trainerposten beim FC Chelsea Ende Januar von Frank Lampard übernommen. Damals stand der Klub auf Platz neun der Premier League. Innerhalb von nur vier Monaten führte er ihn auf Platz vier, in das Finale des FA-Cups - und zum Champions-League-Titel.

Im Moment des Sieges fühlte sich der deutsche Trainer wie "in einem Film" und wollte sein ganzes Glück mit seiner Familie teilen. "Wenn ich darüber nachdenke, fange ich an zu weinen. Ich weiß, wie sehr die sich freuen, für die ist es jetzt", sagte er. Sie werden sich auch jetzt wieder mit ihm freuen.