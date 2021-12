Für Leeds United endet ein abendlicher Ausflug nach Manchester ungeheuer bitter - mit einer derben Niederlage nämlich. Die Pleite ist sogar historisch, sie ist die höchste in der Klubhistorie. Manchester City dagegen verpasst einen Klubrekord dagegen knapp.

Der englische Fußballmeister und Tabellenführer Manchester City hat mit einem spektakulären Torfestival seine Ambitionen auf die Titelverteidigung in der Premier League unterstrichen. Die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola demontierte Leeds United mit 7:0 (3:0) und vergrößerte den Tabellenvorsprung auf den Zweiten FC Liverpool vorerst auf vier Punkte.

Phil Foden (8. Minute), Jack Grealish (13.), der überragende Kevin De Bruyne mit einem Doppelpack (32./62.), Riyad Mahrez (49.), John Stones (74.) und Nathan Ake (78.) trafen im eigenen Stadion für die Cityzens und ließen den Gästen keine Chance. Chancen waren durchaus da, das Spiel klubhistorisch zu machen, am Ende fehlten aber zwei Tore. Damit bleibt weiterhin das 8:0 gegen den FC Watford als höchster Sieg in der Premier League in den Geschichtsbüchern des Klubs stehen.

Beim 8:0 am 21. September 2019 trafen mit Mahréz und De Bruyne auch schon zwei Torschützen, die zwei Jahre später halfen, um immerhin Leeds United einen neuen Rekord zu bescheren. Für den Neunten der Vorsaison lief es am 8. November 2011 gegenüber dem Debakel vom Dezember 2021 beim 1:6 beim FC Portsmouth noch vergleichsweise glimpflich. Die schlimmste Pleite der laufenden Saison ist das Debakel jedoch nicht, am 9. Spieltag verlor Norwich City ebenfalls mit 0:7 beim FC Chelsea.

Die höchste Niederlage des Kalenderjahres kassierte der FC Southampton sogar eine 0:9-Abreibung gegen Manchester United. Kurios: In der vergangenen Saison hatte Leeds United als Aufsteiger dem Titelverteidiger FC Liverpool dessen höchste Niederlage in seiner langen Geschichte in der obersten englischen Spielklasse beigebracht: Das 7:2 an der Anfield Road war für Jürgen Klopp und dessen erfolgsverwöhnte Reds auf bittere Art historisch.

Für Leeds' argentinischen Trainerveteran Marcelo Bielsa war es in 568 Spielen die höchste Niederlage seiner Karriere als Klubtrainer. Leeds United rutschte in der Premier-League-Tabelle wegen der vielen Gegentore auf Platz 16 ab und nähert sich den Abstiegsrängen.