Manuel Neuer wird dem DFB-Team am Abend im Spiel gegen Rumänien wohl fehlen. Der Kapitän und Torhüter leidet an Adduktorenproblemen, heißt es verschiedenen Medien zufolge. Zum Einsatz in der WM-Qualifikation kommt wohl sein Ersatzmann Marc-André ter Stegen.

Kapitän Manuel Neuer verpasst nach übereinstimmenden Informationen des "Kicker" und der "Bild"-Zeitung zufolge das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien (20.45 Uhr/RTL und im ntv.de-Liveticker) in Hamburg. Demnach leidet der Torhüter von Bayern München unter Adduktorenproblemen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte dies auf Anfrage nicht und verwies auf die Bekanntgabe der Aufstellung um 19.30 Uhr.

Neuer hatte am Montag beim ersten Training neben dem Hamburger Volksparkstadion aus Regenerationsgründen ausgesetzt. Im September hatte der 35-Jährige bereits das Länderspiel gegen Liechtenstein (2:0) wegen Knöchelproblemen ausgelassen. Gegen Armenien (6:0) und in Island (4:0) stand er aber zwischen den Pfosten.

Weitere Torhüter im Kader von Bundestrainer Hansi Flick sind Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), die derzeit klare Nummer zwei, und Bernd Leno (FC Arsenal). Gegen Liechtenstein hatte Leno gespielt. Nun wird wohl ter Stegen seine Chance bekommen.

In der WM-Qualifikation steht der siebte Spieltag an. Deutschland führt die Gruppe J mit 15 Punkten an, Armenien ist Zweiter (11 Punkte) vor Rumänien (10). Das Hinspiel gegen Rumänien im März - noch unter dem ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw - hatte das DFB-Team mit 1:0 durch ein Tor von Serge Gnabry gewonnen. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für das Turnier in Katar im kommenden Winter.