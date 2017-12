Sport

Mega-Millionen-Akademie kommt: DFB reformiert Regionalligen auf Probe

Die WM-Affäre um Franz Beckenbauer schwelt weiter, ist auf dem Bundestag des DFB aber kein Thema. Dort versucht der Deutsche Fußball-Bund, seine Zukunft zu ordnen - und lässt seine Regionalliga-Reform und ein "Jahrhundertprojekt" absegnen.

Die Akademie wird gebaut, die Regionalliga reformiert - und der neue Ehrenspielführer Philipp Lahm das Gesicht der EM-Bewerbung 2024. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat 16 Tage vor Heiligabend im Saal "Harmonie" des Frankfurter Messezentrums einen überraschend reibungslosen Bundestag hinter sich gebracht. Vor allem, weil der große Streitpunkt schon vorab geklärt war.

"Der Aufstieg zur dritten Liga war nie und ist nicht geeignet, um einen Ost-West-Konflikt zu führen", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel zur Reform der Aufstiegsregelung, die am Mittwoch und Donnerstag noch zu hitzigen Diskussionen geführt hatte: "Wir haben gezeigt, dass alle 21 Landesverbände in der Lage sind, sich zusammenzuraufen."

Mit der Übergangslösung, die 2020 in eine viergleisige Regionalliga münden soll, war dann aber die Mehrheit zufrieden: In den Spielzeiten 2018/19 und 19/20 steigen vier statt wie aktuell drei Vereine in die 3. Liga auf. Immer der Meister aus der Staffel Südwest und drei aus den Ligen Bayern, West, Nord, und Nordost - zwei davon direkt und einer als Sieger aus zwei Relegationsspielen.

Gewinner der kommenden Saison ist der Meister aus dem Nordosten, der neben seinem Südwest-Pendant 2019 direkt aufsteigen darf. Der dritte feste Aufsteiger wird vor der Spielzeit per Losentscheid festgelegt. Die übrigen Beiden, die in die Relegation gehen, erhalten 2019/20 neben dem Südwesten die beiden direkten Aufstiegsplätze, sodass nicht mehr gelost werden muss.

Nur elf der 259 Delegierten stimmten gegen den Antrag (28 Enthaltungen). Eine Arbeitsgruppe soll bis zum Bundestag 2019 einen Vorschlag entwickeln, wie eine viergleisige Regionalliga unterhalb der 3. Spielklasse installiert werden kann.

DFB-Akademie kommt

Dann wird auf dem Gelände der früheren Galopprennbahn in Frankfurt die neue DFB-Akademie schon Formen annehmen. Einstimmig sprachen sich die Delegierten, die auch die Zusatzvereinbarung im Grundlagenvertrag mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) absegneten, für den Bau aus. Kostenpunkt: bis zu 150 Millionen Euro. "Wir sind froh die Rechtssicherheit zu haben, um dieses Jahrhundertprojekt zu realisieren. Wer optimale Leistungen erwartet, der muss auch optimale Rahmenbedingungen bieten", sagte Grindel, der nach dem Bundestag von einer "für die Zukunft des DFB ganz zentralen Veranstaltung" sprach.

Allein der Gebäude-Komplex soll 307 Meter lang und 149 Meter breit werden. Unter anderem drei Fußballfelder und eine Mehrzweckhalle werden gebaut. Der DFB hofft, das Gelände im 1. Quartal 2018 von der Stadt Frankfurt übergeben zu bekommen und den ersten Spatenstich noch vor der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) setzen zu können.

Quelle: n-tv.de