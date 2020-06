Am 31. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga setzt sich das Schneckenrennen um den Aufstieg vorerst nicht fort: Der Hamburger SV kann tatsächlich spät punkten und springt vorerst auf einen direkten Aufstiegsplatz. Tabellenführer Bielefeld schleicht in Richtung Oberhaus.

SG Dynamo Dresden - Hamburger SV 0:1 (0:0)

Dem Hamburger SV ist im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga der ersehnte Befreiungsschlag gelungen. Die Hanseaten gewannen beim Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden durch den späten Treffer von Joel Pohjanpalo (84.) mit 1:0 (0:0). Nachdem die Mannschaft von Dieter Hecking zuletzt gegen Holstein Kiel (3:3) nicht zum ersten Mal durch ein spätes Gegentor Punkte verschenkt hatte, gelang dem HSV mit nun 53 Zählern der zumindest vorläufige Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Für Dresden wird die Luft im Abstiegskampf hingegen dünn. Mit 28 Punkten liegt die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski auf dem letzten Platz, hat allerdings noch das Nachholspiel am Montag (20.30 Uhr/Sky und im Liveticker auf ntv.de) bei Spitzenreiter Arminia Bielefeld in der Hinterhand. Die Partie begann temporeich, der HSV spielte sich einige Gelegenheiten heraus, im Abschluss fehlte jedoch die letzte Konsequenz. Obwohl die Hanseaten das Spiel dominierten, trat Dresden in der Anfangsphase kämpferisch auf und konnte immer wieder in den gegnerischen Strafraum vorstoßen.

Auch in der zweiten Halbzeit war der HSV über weite Strecken überlegen, wurde gegen die tiefstehenden Dresdner allerdings nur selten torgefährlich. Die besten Chancen hatte Bakery Jatta (65., 75.), scheiterte jedoch an Dresdens Keeper Kevin Broll. Dann war Pohjanpalo nach Vorlage von Tim Leipold aus kurzer Distanz erfolgreich.

SV Sandhausen - Arminia Bielefeld 0:0

Arminia Bielefeld kommt auf den letzten Metern in Richtung Fußball-Bundesliga weiter nur schleppend vom Fleck. Der Spitzenreiter kam beim SV Sandhausen nicht über ein 0:0 hinaus und muss sich nun noch eine Weile gedulden: Selbst bei einem Sieg am Montag im Nachholspiel gegen Dynamo Dresden (20.30 Uhr/Sky und im Liveticker auf ntv.de) wäre Bielefeld zumindest rechnerisch noch nicht sicher aufgestiegen.

In den vergangenen Wochen noch hatte Bielefeld die Schwäche der Verfolger in die Karten gespielt, denn die Arminia selbst holte aus den vergangenen sechs Spielen nur einen Sieg (fünf Unentschieden).

In Sandhausen boten beide Teams eine magere erste Hälfte, Kapitän Fabian Klos vergab Bielefelds einzige gute Chance (25.) in der ersten Hälfte aus etwa 14 Metern. Auch nach der Pause kam Arminias Offensive nicht in Schwung, Sandhausen stand sicher und wirkte selbst sogar gefährlicher. So musste Bielefelds Torhüter Stefan Ortega spät gegen Mario Engels (82.) retten.

Der 31. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga wird am Samstag fortgesetzt - und egal, was passiert: Arminia Bielefeld wird nicht aufsteigen können. Durch den Sieg des Hamburger SV steht der 1. FC Heidenheim unter Druck: Der Verfolger muss gegen Jahn Regensburg gewinnen, um wenigstens den Relegationsplatz nicht aus den Augen zu verlieren.