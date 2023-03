Im Achtelfinal-Hinspiel kommt Kylian Mbappé erst spät auf den Platz. Er kann die Champions-League-Niederlage seiner Pariser gegen Bayern München nicht abwenden, aber wenige Tage vor dem Rückspiel zeigt er sich in Rekordform und bereit für den Kracher in München. Die müssen gewarnt sein.

Kylian Mbappé präsentierte die klobige goldene Trophäe mit der Zahl 201 stolz im Kreise seiner Teamkollegen, dann kündigte der neue Rekordtorschütze von Paris St. Germain weitere Großtaten an. "Es gibt noch viel zu tun", rief der Ausnahmestürmer und fügte mit Blick auf den Kracher in der Champions League beim FC Bayern siegessicher an: "Wir sind bereit, die Herausforderung anzunehmen."

Der 24-Jährige löste mit seinem 201. Pflichtspieltreffer im PSG-Trikot zum 4:2-Endstand im Ligaspiel gegen den FC Nantes den bisherigen Rekordhalter Edinson Cavani ab. "Ich spiele, um Geschichte zu schreiben und ich habe immer gesagt, dass ich in Frankreich Geschichte schreiben will, in der Hauptstadt meines Landes, in meiner Stadt - und das tue ich jetzt", sagte Mbappé dem TV-Sender Canal Plus.

Ein ganz besonderes Kapitel soll am Mittwoch (21 Uhr/DAZN und im Liveticker auf ntv.de) in München folgen. Die Hoffnungen des französischen Meisters, das 0:1 aus dem Achtelfinal-Hinspiel noch wettmachen zu können, tragen vor allem einen Namen: Kylian Mbappé.

30 Pflichtspiele, 30 Tore

Wie wichtig der WM-Torschützenkönig für Paris ist, wurde am Samstagabend erneut deutlich - vor allem nach dem Spiel. Mbappé wurde gefeiert wie ein König. Er begab sich mit Kindern, die T-Shirts mit seinem Bildnis trugen, auf eine Ehrenrunde. Und zum Teamfoto mit dem PSG-Schutzheiligen humpelte der verletzte Superstar Neymar sogar auf Krücken herbei.

Zum Zeitpunkt seines historischen Treffers trug Mbappé obendrein die Kapitänsbinde. "Für mich als gebürtigen Pariser ist das etwas Besonderes", sagte er gerührt. Bei der Generalprobe für das Rückspiel in München trafen Weltmeister Lionel Messi (12.), Jaouen Hadjam (17., Eigentor), Danilo Pereira (60.) und eben Mbappé (90.+2) für den Tabellenführer. Vollauf überzeugend spielte der jedoch nicht, Paris gab gegen das Mittelklasseteam zwischenzeitlich ein 2:0 aus der Hand. Erst Mbappés 30. Pflichtspieltreffer im 30. Saisonspiel brachte die endgültige Entscheidung - und einen denkwürdigen Rekord.