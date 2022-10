Gegen den Tabellenletzten der Bundesliga verliert die Eintracht 0:3. Nun geht es gegen den Tabellendritten der Premier League. Die Champions League ruft. Kann die SGE den Schalter umlegen und Hotspur packen? Worauf kommt es nun an? Eintracht-Legende "Charly" Körbel verrät es ntv.de im Interview.

ntv.de: Herr Körbel, was war am Samstag mit der Eintracht los?

Rekordspieler der Bundesliga und Uefa-Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt: Karl-Heinz "Charly" Körbel. (Foto: picture alliance / dpa)

Karl-Heinz "Charly" Körbel: (Lacht) Irgendwie typisch, oder? Aber im Ernst: Ich dachte, die Eintracht wäre mittlerweile ein Stück weiter nach den Siegen gegen Leipzig, Bremen, Stuttgart und vor allem gegen Union Berlin. Da hat man gesehen, zu was die Eintracht in der Bundesliga in der Lage ist. Die Niederlage gegen Bochum war absolut überflüssig. Wobei ich auch sagen muss, dass wir uns gegen Bochum, egal welche Spielergeneration man auch hernimmt, immer schwertun.

Aber als Europa-League-Sieger und Champions-League-Teilnehmer wie Eintracht Frankfurt muss man doch zum Tabellenletzten fahren und drei Punkte mitnehmen …

Absolut richtig! Sieg. Drei Punkte. Und fertig. Aber so einfach ist Fußball nun mal nicht. Und vor allem in dieser Saison ist auffällig, dass keiner so richtig konstant spielt: Wir gewinnen gegen Leipzig und den Tabellenführer Union, verlieren gegen Wolfsburg zu Hause und den Tabellenletzten Bochum. Auch den großen Titelfavoriten aus München und dessen Dauerrivalen BVB fehlt es an Konstanz. Das Gleiche gilt für Hoffenheim, Leipzig, Leverkusen, Gladbach. Die Bundesliga ist derzeit eine Wundertüte!

Trainer Oliver Glasner hat die Pleite in Bochum auf seine Kappe genommen.

Hat er, war aber völlig überflüssig. Er braucht das nicht tun. Die Spieler müssen das ganz allein auf ihre Kappe nehmen! Oliver Glasner hat schließlich nicht gespielt. Ganz einfach.

Hat Makoto Hasebe als Abwehrstratege gefehlt?

Im Nachhinein lässt sich das natürlich leicht sagen. Hasebe ist ein ganz außergewöhnlicher Spieler. Es ist für mich aber einfach zu billig, zu sagen, wir haben verloren, nur weil Hasebe nicht gespielt hat. Fakt ist, dass der 38 Jahre alte Hasebe aktuell in bestechender Form ist. Seitdem er die Dreierkette mit Evan N'Dicka und Tuta organisiert, läuft es bei der Eintracht wieder. Es stehen natürlich jetzt bis zur WM nur noch englische Wochen an, da kann es schon sein, dass er mal die eine oder andere Pause braucht.

Aber dann hätten andere doch in die Bresche springen können, ihre Chance nutzen müssen.

Charly Körbel Karl-Heinz "Charly" Körbel spielte von 1972 bis 1991 für Eintracht Frankfurt und ist mit 602 absolvierten Bundesligapartien der Rekordspieler der Liga. Sechs Mal trug er das deutsche Nationaltrikot. Mit der Eintracht gewann er vier Mal den DFB-Pokal (1974, 1975, 1981, 1988) und den Uefa-Cup (1980). In den 1990ern saß er bei den Frankfurtern auch auf der Trainerbank. Heute leitet er die Eintracht-Frankfurt-Fußballschule.

Ja, eigentlich schon. Aber weder Lucas Alario noch Rafael Borre haben sich mit dem Bochum-Spiel im Angriff dem Trainer aufgedrängt. Auch das Thema Vierer-Abwehrkette dürfte vorerst wieder vom Tisch sein.

Also passt der zweite Eintracht-Anzug nicht so wirklich?

Das Ergebnis in Bochum hat es gezeigt. Läuft der Stamm um Kevin Trapp, Hasebe, Sebastian Rode, Daichi Kamada, Mario Götze und Randal Kolo-Muani auf, hat die Eintracht ein ganz anderes Standing auf dem Platz. In der Abwehr gibt Hasebe N'Dicka und Tuta Halt, er führt sie, die Spieler orientieren sich an ihm. Rode ackert, gibt immer alles. Und vorn mit Götze, Kamada, Lindström und Kolo-Muani steht unglaubliche Offensivpower auf dem Platz. An Kolo-Muani kommt weder Alario noch Borre derzeit ran.

Hasebe hat auch gegen Tottenham in der Champions League die Abwehr dirigiert und zusammengehalten.

Und weder Heung-Min Son noch Harry Kane haben ein Tor geschossen! Klar hatten sie ihre Chancen, aber am Ende landete keine davon im Frankfurter Tor. Bei so einem Spiel musst du eigentlich am Ende 1:0 als Sieger vom Platz gehen. Ich hoffe, diese zwei Punkte fehlen der Eintracht in der Endabrechnung in der Königsklasse nicht.

Jetzt kann Frankfurt ja direkt drei Punkte gegen Tottenham im zweiten Spiel gegen die Hotspur nachlegen …

Das wäre wirklich ideal! Das ist auch das Gute an der jetzigen Situation, dass du alle drei, vier Tage spielst und gar keine Zeit da ist, um sich über die Bochum-Pleite lange aufzuregen. Bochum ist abgehakt, Tottenham heißt der nächste Gegner. Und ich bin mir absolut sicher, dass wir da wieder eine andere Eintracht sehen werden - sowohl personell als auch von der Einstellung her.

Auswärts hat Frankfurt in der Champions League in Marseille gewonnen, Tottenham wiederum zu Hause gegen Marseille. Auch in der Premier League zeigt sich Hotspur heimstark. Worauf muss die Eintracht achten, worauf kommt es an?

Ich bin erst einmal gespannt, wie wir uns verkaufen nach der Bochum-Pleite. Typisch Eintracht wäre, wenn wir jetzt in London gewinnen würden. Mir würde auch schon ein Remis reichen. Wir brauchen auf alle Fälle einen Sahne-Tag gegen Tottenham - vom gesamten Team. Trapp muss glänzend aufgelegt sein, wie die letzten Spiele auch. Hasebe muss die Ruhe behalten und die Abwehr so organisieren, dass Kane und Son abgemeldet sind. Und vorne brauchen wir den Kamada aus der Europa-League-Saison und einen Kolo-Muani, der sein erstes Champions-League-Tor macht. Dann könnte es klappen. Um die Einstellung der Eintracht mache ich mir überhaupt keine Sorgen, in der Königsklasse will jeder sein Können zeigen, will groß aufspielen.

Wie im Hinspiel?

Genau. Das Hinspiel hat gezeigt, dass Tottenham auch nur mit Wasser kocht, dass wir mithalten können. Das gibt Selbstvertrauen auch für das nun anstehende Spiel. Zudem hat die Eintracht in den letzten Jahren bewiesen, dass sie in London gut zurechtkommt: Arsenal, Chelsea und im Frühjahr erst gegen West Ham. Wir haben Respekt vor Tottenham, aber ich bin mir sicher, dass Hotspur auch Respekt vor uns hat. Unterschätzt wird hier keiner mehr. Die Eintracht muss im Endeffekt so präsent auf dem Rasen sein wie gegen Union Berlin und sich den Schneid nicht abkaufen lassen.

Die Gruppe ist sehr ausgeglichen: Sporting besiegt die SGE, Frankfurt schlägt Marseille und Olympique wiederum Sporting und Tottenham.

Es ist alles möglich: Die Eintracht kann Gruppenerster werden, kann aber auch als Letzter ausscheiden. Jeder in der Gruppe ist in der Lage jeden zu schlagen. Und umgekehrt ist es genauso (lacht). Aber das ist letzten Endes auch die Chance für uns, in der Endabrechnung unter die Top zwei zu kommen. Zwei Siege und die Eintracht ist durch.

Also packt die Eintracht Tottenham?

Wir brauchen sie gar nicht zu packen. Wir dürfen nur nicht verlieren. Erst einmal. Einen Punkt mitzunehmen, wäre wichtig. Werden es drei Punkte, bin ich mir sicher, dass wir das Achtelfinale erreichen! Die Eintracht muss hellwach sein.

Mit Karl-Heinz "Charly" Körbel sprach Thomas Badtke