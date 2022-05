Diese magische Europapokal-Nacht wird in Erinnerung bleiben: Eintracht Frankfurt setzt sich in der Europa League auch gegen West Ham United durch und darf auf den ersten internationalen Titel seit 1980 hoffen. Präsident Fischer ist mittendrin, Keeper Trapp bemüht die Superlative.

Peter Fischer konnte sich der unendlichen Liebe und den feuchten Küssen der Frankfurter Fans nicht erwehren. Und der Eintracht-Präsident, der wohl Emotionalste seines Fachs, wollte das auch gar nicht. Er genoss die totale Ekstase, die mit dem Schlusspfiff im ehemaligen Waldstadion losbrach. Hunderte Anhänger der SGE stürmten auf den Rasen, suchten sich Spieler, Trainer, Bosse und feierten völlig enthemmt den größten Erfolg im Europapokal seit 42 Jahren. Denn erstmals seit 1980 steht die Eintracht wieder in einem Finale. Gegner in Sevilla werden dann die Glasgow Rangers sein, die RB Leipzig im zweiten Halbfinale der Europa League böse überrascht hatten (3:1).

"Ein Traum wird endlich wahr. Jetzt gegen Glasgow. Tradition gegen Tradition. Weltklasse", krächzte der ikonische Fischer am RTL-Mikrofon, überwältigt von den eigenen Gefühlen, gedrückt und geküsst von den Fans, die ihm "jetzt holen wir das Ding" ins Ohr, nunja, brüllten. Alles egal an einem Abend, an dem die Emotionen die viel größere Geschichte schrieben als das Spiel an sich. Das hatte mit einem kleinen Schock angefangen. Martin Hinteregger, der Abwehrchef mit dem größten Kultstatus im Kader, musste nach wenigen Minuten verletzt raus. Die Mannschaft steckte das weg, spielte mutig nach vorne - und plötzlich in Überzahl. Aaron Creswell sah nach einer Notbremse Rot (19.), wenige Minuten später traf Rafael Borré zum 1:0 (Endergebnis).

Dann der Platzsturm. Die Fans hatten noch während der letzten Minuten die Block-Tore geöffnet und waren in Scharen zur Bande hinter dem Hammers-Tor gelaufen - dort harrten sie geduldig aus, vor den Ordnern, die der Masse aber nichts entgegenzusetzen gehabt hätten, und beruhigend angeleitet vom ausgewechselten Kapitän Sebastian Rode, der wohl ahnte, dass ein vorzeitiger Sturm des Feldes Konsequenzen der UEFA nach sich gezogen hätte. Ob die Szenen nach Schlusspfiff auch Folgen für die Eintracht haben, ist unklar. Eine Reaktion des Verbands steht noch aus.

"Es waren nur Freude und Emotionen"

"Es ist ja nichts passiert. Das haben wir bei Aufstiegen schon oft gesehen. Sie wollen halt ihre Lieblinge mal drücken. Es waren nur Freude und Emotionen", sagte Trainer Oliver Glasner. Nun, so ganz stimmte das nicht. Einige Fans wollten nicht nur feiern, sondern bauten sich vor dem Fanblock der Gäste auf und provozierten die Engländer. Eine Aktion mit Vorlauf. Schon im Hinspiel war es zu Aggressionen zwischen beiden Fanlagern gekommen und auch in Frankfurt hatte die Polizei in den Nächten vor dieser magischen gut zu tun. An mehreren Stellen der Stadt gab es Angriffe - mit Verletzten.

Die Ekstase nach der 95. Minute hatte weit zuvor ihren Anlauf genommen. Mit der beeindruckenden Choreografie vor Anpfiff, mit Gänsehaut-Gesängen während des Spiels, mit reichlich Pyrotechnik und Spielern, die alles für den Erfolg, für den Klub taten. Sinnbild wieder einmal: Filip Kostic, der Star auf der linken Außenbahn, dessen Akku eine aberwitzige Laufzeit hat. Jedem Ball sprintete der Serbe hinterher. Egal, wie aussichtslos das Unterfangen auch schien. Oder Ansgar Knauff, die Entdeckung der Saison. Was der 20-Jährige, der noch vor Momenten für die zweite Mannschaft des BVB in der 3. Liga spielte, abriss, wie er das Siegtor vorbereitet, das war phänomenal.

Dann aber Schluss, dann aber Party. Eine Selfie-Orgie jagte die nächste. Und die Spieler mittendrin. Wie Timothy Chandler. "Eintracht Frankfurt, geilster Fan. Eintracht Frankfurt, geilste Fans - guck doch mal, was hier los ist. Die Jungs sind ruhig, überragend, mit uns zu feiern", bekannte er vor Glück bei RTL und hätte nach seiner Party-Ansage fürs Finale sicher gerne noch mehr Dinge gesagt, doch da wurde er bereits von den Fans der Eintracht auf die Schultern genommen und weggetragen.

Party mit Bier und Boombox

In den Katakomben später wurde weiter gefeiert, mit Bier und Boombox. Lust auf Zurückhaltung? Die spürte hier niemand mehr. Wobei das nicht ganz richtig ist, Trainer Oliver Glasner versuchte sich noch irgendwie an einer Analyse, es hätte sie nicht gebraucht - und dann fand auch der Österreicher den Weg ins emotionale Glück: "Ich habe zu den Spielern gesagt, ich weiß nicht, ob ihr die besten Spieler seid, ich weiß nicht, ob wir die besten Coaches sind, aber ich weiß, dass wir als Gruppe außergewöhnlich sind und die Besten sein können."

Einen Superlativ bemühte auch Torwart Kevin Trapp: "Bis heute war es das schönste Spiel und der schönste Tag der Karriere. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich habe ja schon ein paar Spiele auf dem Buckel, aber alleine diese Freude, die man heute gemerkt hat", schwärmte er. Und diese Reise hat noch eine Station: Am 18. Mai in Sevilla soll der zweite internationale Titel der SGE seit 1980 klargemacht werden. Rund um das Endspiel in Sevilla werden zehntausende Eintracht-Anhänger in Andalusien erwartet. So wie schon beim Viertelfinale gegen den FC Barcelona - als das Camp Nou quasi zu einem Heimspiel der Hessen geworden war. Inklusive wütender Reaktion der Katalanen.

Ein Triumph in Sevilla, das wäre die Krönung dieses Wahnsinns - mit einem ganz besonderen Schmankerl: Mit einem Triumph würde die Eintracht in die Champions League einziehen. Und damit wieder auf Europa-Reise gehen. Es ist tatsächlich die letzte Chance. Aber an diesem Donnerstagabend interessierte das nicht.