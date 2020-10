Bei Borussia Dortmund wird Ciro Immobile nicht glücklich, mit Lazio Rom macht der Stürmer seinen Ex-Klub dafür unglücklich. Der Champions-League-Auftakt des BVB misslingt aufgrund verheerender Aussetzer in der Abwehr. Und weil dieser Immobile zeigt, warum der Bundesligist ihn damals holte.

Eiskalte Rache: Der einstige Transferflop Ciro Immobile hat Borussia Dortmund beim Albtraumstart in die Champions League mit fünfjähriger Verspätung schmerzhaft heimgesucht. Der beim BVB gescheiterte Stürmer von Lazio Rom erzielte im Auftaktspiel beim 1:3 (0:2) der Dortmunder das erste Tor, bereitete das dritte vor und versetzte die extrem schwache Abwehr auch sonst in Angst und Schrecken. Der BVB ist in der Gruppe F Letzter und steht nun bereits unter großem Druck.

"Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, standen auch nicht kompakt. Wir haben alles vermissen lassen", sagte der frustrierte Kapitän Marco Reus bei Sky. "Das war einfach schlecht. Das ist nicht unser Anspruch." Lizenzspielerchef Sebastian Kehl fügte hinzu: "So darf man sich nicht annähernd präsentieren."

Lazio Rom - Borussia Dortmund 3:1 (2:0) Lazio Rom: Strakosha - Patric, Luis Felipe (51. Hoedt), Acerbi - Lucas Leiva - Marusic, Milinkovic-Savic (67. Akpa Akpro), Luis Alberto (80. Parolo), Fares - Correa (67. Muriqi), Immobile (81. Caicedo). - Trainer: Inzaghi

Dortmund: Hitz - Piszczek (65. Brandt), Hummels, Delaney - Meunier, Bellingham (46. Reyna), Witsel, Guerreiro - Sancho, Reus (78. Reinier) - Haaland. - Trainer: Favre

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Tore: 1:0 Immobile (6.), 2:0 Hitz (23., Eigentor), 2:1 Haaland (71.), 3:1 Akpa Akpro (76.)

Zuschauer: 1000

Gelbe Karten: Luis Alberto, Strakosha - Reyna

Immobile (6.), inzwischen dreimaliger Torschützenkönig der Serie A und für Lazio unverzichtbar, nutzte früh einen fatalen Abwehrfehler. Dann gewann Luiz Felipe nach einem Eckball das Kopfballduell gegen Lukasz Piszczek, BVB-Torhüter Marwin Hitz war noch mit der rechten Hand dran (23.) - das als Eigentor zu werten, war hart. Erling Haaland (71.) traf zum Anschluss, Jean-Daniel Akpa-Akpro (76.) zum Endstand. Die Dortmunder Defensive war ein Torso.

Dabei war das "leichte Problem", das Trainer Lucien Favre in der Abwehr angesichts von Sperren, Erkrankungen und Verletzungen sehr beschönigend ausgemacht hatte, durch Piszczeks Rückkehr auf rechts zumindest etwas gelindert. In der löchrigen Dreierkette half neben Mats Hummels wieder Thomas Delaney aus. Möglicherweise bahnt sich beim BVB zudem ein Torwartwechsel an. Zwischen den Pfosten stand wie im Pokal und zuletzt auch in der Liga Hitz, Roman Bürki saß auf der Bank. Favre wollte sich bei Sky dazu nicht näher äußern.

Dortmund findet keinen Weg zum Tor

Vor 1000 Zuschauern konnten weder Hitz noch der zu spät eingreifende Delaney den frühen Rückstand verhindern - ausgerechnet durch Immobile, der den Ball nach einem Fehlpass von Thomas Meunier aus sieben Metern mit links ins Tor chippte. 2014/15 hatte Immobile eine Saison mit sehr mäßigem Erfolg für Dortmund gespielt. Er fühlte sich von den Kollegen ignoriert.

Beim Wiedersehen hatte er offenbar große Lust, sich zu revanchieren. Der 30-Jährige startete auch nach seinem fünften Champions-League-Tor (die ersten vier waren für Dortmund) immer wieder in die Tiefe: Einmal parierte Hitz (14.), dann blockte Piszczek in höchster Not (15.) wie später nochmals gegen Luiz Felipe (36.). Der BVB machte den in der Liga schwächelnden Gegner stark und hatte offensiv selbst enorme Schwierigkeiten, die Lazio-Ketten zu überspielen. Meunier hätte aber nach guter Vorlage von Haaland den Anschlusstreffer erzielen müssen (29.).

Favre redete im Kabinengang zur Pause engagiert auf seine Mannschaft ein, Gio Reyna ersetzte den Champions-League-Debütanten Jude Bellingham. Das brachte etwas mehr Schwung - Haaland scheiterte mit einem Flachschuss an Torhüter Thomas Strakosha (50.). Häufig aber verloren die Dortmunder zu schnell den Ball, Ideen fehlten, Lazio stand geschickt und brauchte nicht viel zu tun. Auf das technisch starke Mittelfeld der Römer wurde deutlich zu wenig Druck ausgeübt.

Die erste Dortmunder Druckphase führte zum Anschlusstreffer, fünf Minuten später aber stand es 1:3. Für den BVB geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im Liveticker bei ntv.de) kommt der FC Schalke 04 zum Bundesliga-Revierderby, vier Tage später ist in der Champions League Zenit St. Petersburg zu Gast.