Die besten Siege sind die, die in den letzten Sekunden eines Spiels gelingen. Die besten Siege sind die, mit denen niemand mehr gerechnet hat. Nach nicht einmal zehn Sekunden liegt Arsenal zurück, tief in der Nachspielzeit gewinnen sie. Werden die Gunners jetzt wirklich Meister?

Tabellenführer FC Arsenal hat nach einem der schnellsten Gegentore der Liga-Geschichte und einem Zwei-Tore-Rückstand noch einen Last-Minute-Sieg gegen den AFC Bournemouth geholt. Die Londoner erkämpften am Samstag in der englischen Premier League ein 3:2 (0:1) gegen den Abstiegskandidaten. Reiss Nelson erzielte im Emirates-Stadion in der siebten Minute der Nachspielzeit das Tor zum umjubelten Sieg für den Spitzenreiter. Zuvor hatten Thomas Partey (62.) und Ben White (70.) für die Gunners getroffen.

"Es ist so unglaublich", sagte Nelson, der in der Saison 2018/2019 zum Bundesligisten TSG Hoffenheim ausgeliehen war: "Das ist ein großer Moment für mich. Ich bin schon immer hier und es bedeutet mir alles. Ich bin nur noch glücklich." Arsenal-Trainer Mikel Arteta äußerte sich nach dem Spiel ähnlich "zurückhaltend". "Ich bin so unfassbar glücklich", sagte er. "Diese Glücksgefühle jetzt. Es war ein besonderer Sieg und es dauerte bis zur letzten Sekunde, um ihn zu erringen. Ich bin stolz auf die Spieler. Sie haben nie aufgeben."

Auch Chelsea gewinnt wieder

Für Bournemouth hatte Philip Billing schon nach 9,11 Sekunden die Führung erzielt. Es war das zweitschnellste Tor der Liga-Geschichte - Shane Long hatte 2019 nach nur 7,69 Sekunden für den FC Southampton gegen den FC Watford getroffen hatte. Marcos Senesi (57.) erhöhte danach sogar für die Gäste. Doch Arsenals Angriffsdruck war letztlich zu hoch für den Tabellenvorletzten Bournemouth.

Durch den Sieg beträgt Arsenals Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester City weiterhin fünf Punkte. Der Titelverteidiger hatte zuvor mit 2:0 (1:0) gegen Newcastle United gewonnen und den Druck auf Arsenal erhöht. Nach zuletzt fünf Auswärtsspielen nacheinander gingen die Gastgeber mit dem deutschen Nationalspieler İlkay Gündoğan im Etihad-Stadium nach einer Viertelstunde durch Phil Foden in Führung. Den zweiten Treffer erzielt Bernardo Silva (67.).

Unterdessen hat der FC Chelsea drei Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Borussia Dortmund einen kleinen Schritt aus der Krise gemacht. Die Blues setzten sich mit 1:0 (0:0) gegen das abstiegsgefährdete Leeds United durch. Der Franzose Wesley Fofana (53. Minute) traf an der Londoner Stamford Bridge für Chelsea, das zuvor in sechs Pflichtspielen in Serie sieglos geblieben war und in der Liga zweimal hintereinander verloren hatte. In der Tabelle veränderte sich für Chelsea jedoch nichts. Das Team von Trainer Graham Potter belegt weiter den zehnten Platz.