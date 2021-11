Niklas Süle ist noch in der Isolation, da fällt beim FC Bayern ein Verteidiger wegen einer Covid-19-Infektion aus. Übereinstimmenden Berichten nach ist Josip Stanisic positiv getestet worden. Auch zwei Mitarbeiter aus dem Funktionsteam des Fußball-Bundesligisten haben sich offenbar angesteckt.

Beim FC Bayern gibt es offenbar die nächsten Corona-Fälle. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sind beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga ein Spieler sowie zwei Personen aus dem Betreuerstab der Profimannschaft positiv auf Covid-19 getestet worden. Es soll sich dabei um Rechtsverteidiger Josip Stanisic handeln. Der FC Bayern kommentierte die Meldungen nicht.

Stanisic soll kurz nach seiner Rückkehr von der kroatischen Nationalmannschaft positiv getestet worden sein. Der 21-Jährige, der Berichten zufolge doppelt geimpft ist, befindet sich bereits in Quarantäne und soll bislang keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung zeigen. Stanisic war beim 7:1 des Vizeweltmeisters von 2018 auf Malta ohne Einsatz geblieben, beim für die erfolgreiche WM-Qualifikation entscheidenden 1:0 gegen Russland wurde er kurz vor Spielende eingewechselt.

Nach Nationalspieler Niklas Süle ist Stanisics Infektion die aktuell zweite im Kader der Profimannschaft. Auswirkungen auf die Bundesliga-Partie beim FC Augsburg am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN und im Liveticker bei ntv.de) soll der positive Test mit Ausnahme von Stanisics Ausfall nicht haben. Anders als bei Süle müssen ersten Erkenntnissen zufolge keine Kontaktpersonen in Quarantäne - dessen Covid-19-Befund nach der Anreise zur DFB-Elf hatte zur Folge, dass sich auch Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric-Maxim Choupo-Moting sowie der Salzburger Karim Adeyemi in Isolation begeben mussten.

Kimmichs Argumentation für seinen bisherigen Impfverzicht war harsch kritisiert worden, weil er von der Wissenschaft widerlegte Bedenken vorgetragen hatte. Auch Gnabry, Musiala und Choupo-Moting sind unwidersprochenen Medienberichten zufolge bislang nicht geimpft. Das Quartett hatte sich jüngst erst freitesten können. Allerdings dürfen die vier Fußballer nicht mit dem Rest der Mannschaft im Teamhotel wohnen, da dort die 2G-Regelung gilt - Zutritt also nur für Geimpfte oder Genesene. Süle befindet sich weiter in Isolation und fällt deshalb aus.