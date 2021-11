Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting haben die Quarantäne verlassen. Doch dem Quartett von Bayern München steht neuer Impf-Ärger ins Haus. Vor dem Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg dürfen sich nicht ins Team-Hotel. Der Grund: die in Bayern geltende 2G-Regel.

Weiter Ärger für Joshua Kimmich und drei weitere Bayern-Stars. Zwar durfte der Mittelfeldspieler von Bayern München mittlerweile die Quarantäne verlassen, doch sein Impf-Status erlaubt es ihm und seinen Mitspielern Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting laut "Bild"-Zeitung nicht, vor dem Spiel beim FC Augsburg gemeinsam mit dem restlichen Team das Mannschafts-Hotel zu beziehen. Über den Impfstatus der Kimmich-Mitspieler ist offiziell nichts bekannt. Laut unwidersprochenen Medienberichten sind sie jedoch nicht geimpft.

Grund dafür ist die in Bayern geltende 2G-Regel für Gastronomie- und Beherbungsbetriebe. "Es gibt keine Ausnahmeregel. Bei uns dürfen nur Geimpfte oder Genesene ins Haus", bestätigte ein Mitarbeiter des "Maximilian's"-Hotel die geltenden Regelungen gegenüber der "Bild".

Die Bayern-Spieler durften nach einem negativen PCR-Test am Montag ihre Quarantäne verlassen. Während Gnabry und Musiala am Dienstag an einer Trainingseinheit teilnahmen, verpasste Kimmich diese aufgrund eines privaten Termins und Choupo-Moting wirkte für 18 Minuten bei Kameruns 1:0-Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen die Elfenbeinküste mit. Für ihn hatte es bereits am Sonntag grünes Licht gegeben.

Süle weiter in Isolation

Niklas Süle, dessen positiver Coronatest zu der Quarantäne für die Bayern-Stars geführt hatte, sitzt weiter in der Isolation fest. Der Nationalspieler hat laut Medienberichte leichte Symptome und wird dementsprechend auch am Freitag beim Bundesliga-Spiel in Augsburg fehlen. Kimmich, der zuletzt verraten hatte, noch nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein, Gnabry, Musiala, Choupo-Moting und Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi hatten sich als enge Kontaktperson zu Süle isolieren müssen.

Obwohl für die Zuschauer im Augsburger Stadion beim Spiel gegen die Bayern die 2G-Regelung gelten wird, dürfen die ungeimpften Bayern-Stars bei der Bundesliga-Partie mitwirken. Das Mitwirken der Spieler fällt in den Bereich des Arbeitsschutzes. Dort greift die Regelung nicht.

Söder fordert Impfpflicht

Jedoch brachte Bayern Ministerpräsident Markus Söder bereits am Montag im Gespräch mit ntv eine Impflicht für Sportler ins Spiel. "Macht es Sinn, mit diesen Zuschauerzahlen zu operieren und gleichzeitig Spieler zu haben, die sich bislang weigern, sich impfen zu lassen?", fragte der 54-Jährige und fügte hinzu: "Wir brauchen eine Impfpflicht für Sportler, wenn die Zuschauer das entsprechend haben."

Zuletzt hatte es viel Aufsehen um Kimmich gegeben, als dieser von der Wissenschaft widerlegte Bedenken gegen eine Impfung geäußert hatte. Die anschließende Debatte war bis zur Bundesregierung hoch eskaliert und steht symbolisch für die Konflikte in der vierten Welle der Pandemie.