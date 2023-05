Vermummte griffen den Block mit West-Ham-Angehörigen an.

Nach dem Einzug von West Ham United ins Endspiel der Conference League kommt es im Stadion von AZ Alkmaar zu Übergriffen. Vermummte Krawallmacher stürmen den Block mit den Familien der englischen Fußball-Profis. Diese setzen sich daraufhin zur Wehr.

Nach dem Einzug ins Finale der Conference League haben sich Spieler des englischen Fußballklubs West Ham United ein Handgemenge mit Anhängern des unterlegenen Gegners AZ Alkmaar geliefert. Britische Medien berichteten nach dem 1:0 (0:0) in Alkmaar am Donnerstagabend, Anhänger der niederländischen Gastgeber hätten versucht, in einen Bereich für Familien und Freunde der West-Ham-Profis zu gelangen - und damit den Ärger provoziert.

Auf im Internet kursierenden Handy-Videos ist zu erkennen, wie vermummte Krawallmacher eine Absperrung umstoßen. Ebenfalls zu sehen ist, wie West-Ham-Profi Lucas Paqueta nach einer Person schlägt, die eine blaue Weste mit einer englischen Flagge und der Aufschrift "Police" trägt.

"Ich kann nicht erklären, was passiert ist und warum es passiert ist", sagte West-Ham-Trainer David Moyes. "Ich kann nur sagen, dass unsere Spieler involviert waren, weil es der Familienblock war und die meisten ihrer Angehörigen und Freunde da waren. Das war wahrscheinlich der Grund für die Reaktion." Vonseiten des niederländischen Klubs gab es bislang keine offizielle Reaktion.

Unter Berufung auf eine Polizeimitteilung berichtete die BBC, dass die Polizei Filmmaterial der Vorfälle untersuche, es aber bislang keine Festnahmen gegeben habe. "Unser Ziel war es, die Menge zu zerstreuen und die Ordnung so schnell wie möglich wiederherzustellen, was uns auch gelungen ist", zitierte die BBC aus einer Erklärung. Und weiter: "Gemeinsam mit der AZ, der Gemeinde Alkmaar und der Staatsanwaltschaft werden wir die Vorfälle der vergangenen Nacht auswerten, die wir bedauern."

Die Engländer treffen nun im Finale des Wettbewerbs am 7. Juni in Prag auf den italienischen Erstligisten AC Florenz. Im Halbfinal-Rückspiel gegen Alkmaar erzielte Pablo Fornals in der vierten Minute der Nachspielzeit den Treffer für West Ham. "Wir hoffen, dass es allen gut geht und dass die Polizei ihre Arbeit machen kann und herausfindet, wer das war", sagte der Mittelfeldspieler zu den Attacken. Schon das Hinspiel hatte das Fußball-Team von Trainer Moyes mit 2:1 gegen die Niederländer gewonnen.