Das kommt überraschend: Erling Haaland steht Borussia Dortmund schon in Wolfsburg wieder zur Verfügung. Deutlich früher als erwartet. Die Tore des Wunderstürmers kann der BVB nach dem Aus in der Champions League gut gebrauchen - schließlich wartet in einer Woche das Topspiel gegen den FC Bayern.

Ausnahmestürmer Erling Haaland steht dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund deutlich früher als erwartet wieder zur Verfügung. Der Norweger "wird im Bus sitzen", sagte BVB-Trainer Marco Rose vor dem Ligaspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im Liveticker auf ntv.de): "Er fühlt sich gut, aber es wird maximal auf einen Kurzeinsatz hinauslaufen."

Rose hofft sogar, dass Haaland zum Bundesligagipfel gegen Bayern München am 4. Dezember wieder richtig fit sein wird. "Wenn er in Wolfsburg mit dabei ist und sich in der Woche gut entwickelt, ist er natürlich einsatzfähig", sagte er. Der BVB hätte ein Comeback des Norwegers unter der Woche bereits bitter nötig gehabt. Bei Sporting Lissabon verloren die Schwarz-Gelben mit 1:3 und schieden damit sang- und klanglos aus der Champions League aus. Nur ein Tor mehr und die Chance aufs Achtelfinale wäre dank des direkten Vergleichs noch dagewesen.

Unglaubliche 17 Scorerpunkte

"Es ist nicht nur finanziell, sondern auch sportlich und auch vom Image ein Rückschlag", wetterte Sportdirektor Michael Zorc nach dem Aus. "Es ist ein harter Rückschlag." Ohne Haaland hatten die Dortmunder schon das Heimspiel in der Königsklasse gegen Ajax Amsterdam mit 1:3 vergeigt. Auch das kleine Topspiel in der Bundesliga gegen RB Leipzig verloren sie Anfang November ohne ihren Stürmerstar. Der 21-Jährige will im Sommer den BVB wohl verlassen. Der Klub versucht ihn seit Längerem zum Bleiben zu überreden, könnte nun aber den Transfererlös gut gebrauchen, da die Champions-League-Millionen futsch sind.

Haaland fehlte seit Mitte Oktober wegen einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung. Zuletzt hatte der Verein stets sehr defensiv erklärt, er hoffe auf eine Rückkehr noch vor dem Jahresende. Zuvor hatte der Norweger schon wegen muskulärer Probleme zwei Spiele Ende September und Anfang Oktober verpasst. In dieser Spielzeit sammelte der Angreifer bisher in sechs Bundesligaspielen unglaubliche 17 Scorerpunkte: Neun Tore schoss er selbst, dazu gab er acht Vorlagen.