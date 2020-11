Der FC Bayern kauft wohl wieder bei der Konkurrenz ein: Nachdem bekannt wird, dass mit Jérôme Boateng nicht verlängert werden soll, schlägt der FCB wohl bei RB Leipzig zu. Dayot Upamecano steht auf der Liste - und kann für eine festgeschriebene Summe wechseln. Oder macht doch ein 18-Jähriger das Rennen?

Bayern München plant angeblich eine Umgestaltung seiner Abwehr. Nach Informationen von "Sport Bild" will der deutsche Fußball-Rekordmeister den auslaufenden Vertrag mit Jérôme Boateng nicht verlängern. Stattdessen soll der Triple-Gewinner weiter an einer Verpflichtung des französischen Nationalspielers Dayot Upamecano von RB Leipzig interessiert sein.

Boateng hatte zuletzt sein Interesse an einer Vertragsverlängerung bekundet. Sein Management ist nach Informationen von Sport1 über die gegenteiligen Absichten des FC Bayern allerdings nicht informiert. Der 32-Jährige spielt derzeit seine zehnte Saison für die Münchner. Unter Trainer Hansi Flick erlebte er in der vergangenen Spielzeit einen sportlichen Aufschwung.

Upamecano, der zehn Jahre jünger ist als Boateng, wurde in der Vergangenheit schon häufiger mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Im Julie erst hatte der 22-Jährige aber seinen Vertrag bei RB Leipzig verlängert, der neue Kontrakt läuft bis 2023. Es gibt allerdings ein Hintertürchen: Er kann im kommenden Sommer für eine Ablöse von angeblich 42 Millionen Euro aus seinem Vertrag in Leipzig aussteigen.

Macht doch ein 18-Jähriger das Rennen?

In München wäre Upamecano der siebte (!) Franzose in der Profimannschaft nach den Weltmeistern Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Corentin Tolisso sowie Kingsley Coman, Bouna Sarr und Tanguy Nianzou. Die starken Leistungen Upamecanos in der Champions League haben aber offenbar auch das Interesse von internationalen Topklubs geweckt. Laut "Sport Bild" sind auch Vereine aus Manchester und Madrid an dem Franzosen dran. Nach einem Bericht der "Times" will vor allem Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer seine Defensive mit dem Verteidiger von RB Leipzig verstärken - der FC Bayern hat also große Konkurrenz im Wettbieten.

Möglich ist allerdings auch, dass der deutsche Rekordmeister auf einen Landsmann Upamecanos setzt, der schon in den eigenen Reihen steht. Nianzou, der erst 18-jährige Franzose, der im Sommer 2020 nach München wechselte, ist für Sportvorstand Hasan Salihamidžić "einer der besten Spieler Europas im Jahrgang 2002". Ausgebildet wurde Nianzou bei Paris Saint-Germain und durfte schon mit 17 Jahren für die Mannschaft von Thomas Tuchel ran. Mit ihm könnte Bayern-Trainer Hansi Flick eine Verjüngung in der Abwehr anpeilen, wenn Boateng wirklich abwandern sollte - dazu wäre er die weitaus günstigere Alternative zu Upamecano.