Gareth Bale und Giorgio Chiellini spielen künftig gemeinsam für Los Angeles. Zwei alternde Weltstars, die noch Lust auf Fußball haben. Trainieren wird sie in den USA ein früherer Spieler von Hannover 96: Steven Cherundolo. Der Amerikaner empfindet seinen Job als "Privileg".

Nach der Verpflichtung der Fußball-Stars Gareth Bale und Giorgio Chiellini durch den Los Angeles FC erwartet Trainer Steven Cherundolo keine Probleme in seiner Mannschaft. "Ich habe mit beiden intensiv telefoniert, beide sind sehr offen und kommunikativ", sagte der ehemalige Bundesliga-Spieler von Hannover 96 im Interview mit dem "Kicker". "Es sind Top-Spieler, die weiterhin Lust auf Fußball und Erfolge haben - bessere Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit kann es doch nicht geben."

Der Waliser Bale habe die Weltmeisterschaft im Winter in Katar als großes Ziel vor Augen. Mit seiner Nationalmannschaft konnte er sich in den Playoffs gegen die Ukraine den Sieg sichern und so das letzte WM-Ticket buchen. "Ich war als Spieler dreimal bei einer WM, da kann ich ihm also vielleicht helfen", meinte Cherundolo.

Chiellini sei ein Typ, "der auch mit fast 38 Jahren seinen Horizont noch erweitern will. Was den Fußball angeht, aber auch darüber hinaus", sagte der 43-Jährige weiter. Zugleich sei der italienische Abwehrspieler ein absoluter Teamplayer "und wird unseren Jungs sehr viel vermitteln können, insbesondere dank seiner wahnsinnigen taktischen Erfahrung". Es sei für ihn als Trainer "ein Privileg, solche Spieler zu coachen", sagte Cherundolo.

Am Montag hatte der Klub aus der Major League Soccer Bales Wechsel von Real Madrid offiziell bekannt gegeben. Der 32 Jahre alte Stürmer gehöre in Los Angeles nicht zu den Top-Verdienern, versicherte Cherundolo. "Sonst wäre der Transfer auch nicht mehr möglich gewesen." In den Tagen zuvor war bereits das Kommen des italienischen Europameisters Chiellini von Juventus Turin verkündet worden. Die beiden Profis sind mit dem Öffnen des Transferfensters in den USA am 7. Juli spielberechtigt. In der Western Conference der MLS führt Los Angeles FC die Tabelle an.