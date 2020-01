(Foto: Action Images via Reuters)

Arsenals neuer Trainer Mikel Arteta darf jubeln: Im Prestigeduell mit Manchester United können die Gunners den ersten Sieg einfahren, seit der Spanier die Geschicke bei dem Klub aus London übernommen hat. Gegner Manchester United präsentiert sich dagegen überraschend schwach.

Der FC Arsenal hat das Traditionsduell in der Premier League gegen den englischen Fußballrekordmeister Manchester United 2:0 (2:0) gewonnen. Mit einem erneut agilen Ex-Weltmeister Mesut Özil waren die Gunners die deutlich bessere Mannschaft und siegten erstmals unter Neu-Trainer Mikel Arteta.

Mit 27 Punkten hat der FC Arsenal als Tabellenzehnter zumindest den Anschluss an das Mittelfeld hergestellt. Man United bleibt auf Rang fünf. Mit dem von Hertha BSC umworbenen Granit Xhaka in der Startelf agierten die Londoner von Beginn an druckvoller. Der ivorische Stürmer Nicolas Pépé belohnte die starke Vorstellung mit dem Treffer zum 1:0 (8. Minute). Der frühere Bundesligaprofi Sokratis (42.) erhöhte drei Minuten vor der Pause verdient auf 2:0.

Die Red Devils aus Manchester wurden erst in der zweiten Halbzeit etwas besser. Richtig gefährlich wurde es für Arsenal-Torhüter Bernd Leno allerdings nicht.

Der frühere Nationalspieler Özil spielte 90 Minuten durch. Abwehrspieler Shkodran Mustafi stand nicht im Arsenal-Kader.