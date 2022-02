Der FC Barcelona bleibt nach einem überzeugenden Heimsieg in der Primera Division auf Champions-League-Kurs. Zwei ehemalige Stars von Borussia Dortmund treffen gegen Bilbao. Hinter dem souveränen Spitzenreiter Real Madrid, dem FC Sevilla und Betis Sevilla bleibt Barça Vierter.

Der FC Barcelona hat in der spanischen Liga den vierten Tabellenplatz auf beeindruckende Weise zurückerobert. Die Katalanen besiegten Athletic Bilbao klar mit 4:0 (1:0) und zogen wieder an Fußball-Meister Atletico Madrid vorbei, der tags zuvor Celta Vigo 2:0 geschlagen hatte. Die früheren Dortmunder Bundesligaprofis Pierre-Emerick Aubameyang (37.) und Ousmane Dembele (73.) brachten Barca, das nun wie Atletico bei 45 Zählern steht, auf Kurs. Der Niederländer Luuk de Jong, einst glücklos bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, erhöhte in der 90. Minute, sein Landsmann Memphis Depay (90.+4) setzte den Schlusspunkt.

An der Tabellenspitze zieht Rekordmeister Real Madrid mit 60 Punkten weiter völlig ungestört seine Kreise. Die Königlichen gewannen bereits am Samstag 1:0 (0:0) durch das Tor von Weltmeister Karim Benzema (83.) beim Vorstandklub Rayo Vallecano. Sechs Zähler dahinter folgt der FC Sevilla, der sich am Sonntag im Derby gegen den Tabellendritten und Stadtrivalen Betis (46) mit 2:1 (2:0) behauptete.

Derweil sorgt ein spektakuläres Gerücht für viel Aufsehen: Die spanische Liga will dem FC Barcelona Berichten zufolge bei der angestrebten Verpflichtung von Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland helfen. Ziel sei es, die Attraktivität der Primera División zu steigern, hieß es. Deshalb seien auch die Schulden des FC Barcelona in Höhe von 1,35 Milliarden Euro "kein Problem sein", schrieb die katalanische Zeitung "Sport". Die Verpflichtung des 21-Jährigen sei "die absolute Priorität" für die kommende Saison und inzwischen "kein Traum mehr".

Medienberichten zufolge liegen Haaland und dessen Berater Mino Raiola auch Angebote von Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City und dem FC Bayern vor. Eine Bestätigung für ein Angebot aus München gibt es nicht. Der Norweger liebe aber Spanien, schrieb "Sport". Er habe ein Haus im Nobelbadeort Marbella. Real sei zudem in erster Linie an einer Verpflichtung von Kylian Mbappé interessiert, dessen Vertrag bei Paris Saint-Germain im Sommer ausläuft. Haaland kann den BVB für eine Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen.