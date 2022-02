(Foto: Action Images via Reuters)

Der FC Barcelona findet seine Stärke im Torabschluss wieder, der BVB bleibt bei seinen defensiven Aussetzern. Leipzig macht es spannend in der Europa League, die PSV Eindhoven um Mario Götze in der Conference League zittert bis zur letzten Sekunde. Die Highlights zum Nachschauen.

Jahrelang dominiert der FC Barcelona den europäischen Fußball, nun müssen sie in der Europa League ran. Gegner Neapel ringt den Katalanen im Hinspiel noch ein 1:1 ab. Nun aber findet der FCB seine Offensivwucht wieder - und macht Lust auf großen Fußball im weiteren Turnierverlauf.

Mit 4:2 geht der BVB im Hinspiel im eigenen Stadion gegen die Glasgow Rangers baden. Auch im Rückspiel läuft schnell alles gegen den Dortmunder den Verbleib in der Europa League. Plötzlich aber scheint sich das Blatt zu wenden - bis ein verhängnisvolles Luftloch von Hummels das Stadion zum Kochen bringt.

Nach dem Ausscheiden aus der Champions League droht den ambitionierten Leipzigern gleich der direkte Durchmarsch raus aus allen europäischen Wettbewerben. Nach dem Unentschieden im Hinspiel ist nun bei San Sebastian richtig Druck auf dem Kessel. RB hat reihenweise beste Chancen - und macht es dann doch noch spannend.

Mario Götze und die PSV Eindhoven stehen im Achtelfinale der Europa Conference League. Ein 1:1 bei Maccabi Tel Aviv reicht zum Weiterkommen. Doch das steht erst nach beinahe 100 Minuten des Rückspiels fest. Bis dahin passiert eine ganze Menge. Die Erlösung kommt erst mit dem Abpfiff.

Nach einem 1:2 im Hinspiel hoffen der Ex-Bundesligaspieler Sokratis und Olympiakos Piräus noch auf ein Weiterkommen in der Europa League. Doch in der zweiten Halbzeit läuft ausgerechnet ein Ukrainer in Diensten Atalanta Bergamos zu Höchstform auf. Mit Doppelpack und Traumtor entscheidet er das Spiel.

Während Putin seine ukrainische Heimat überfällt, muss Ruslan Malinovskyi mit Atalanta Bergamo in der Europa League ran. Dabei gelingt dem 28-Jährigen ein sehenswerter Treffer. Beim Jubel macht er unter seinem Trikot klar, was an diesem Abend wirklich zählt.

Nach einer eigentlich starken ersten Halbzeit gibt der BVB in den zweiten 45 Minuten das Spiel in Glasgow aus der Hand - und fliegt aus der Europa League. Ein enttäuschter Mats Hummels ordnet das Spiel und die Leistung ein, stellt aber auch klar: Ausgeschieden ist man letztlich eigentlich schon vorher.