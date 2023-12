Das für den heutigen Samstag um 15:30 Uhr angesetzte Bundesliga-Spiel FC Bayern München gegen Union Berlin ist aufgrund der starken Schneefälle in der bayerischen Landeshauptstadt abgesagt worden. Der Rekordmeister begründete die Absage mit Sicherheitsrisiken für die erwarten 75.000 Zuschauer.

Spielausfall in der Fußball-Bundesliga. Der Wintereinbruch im Süden Bayerns hat zur Absage des Spiels zwischen Bayern München und Union Berlin geführt. "Fußballspiel in Fröttmaning heute abgesagt. Liebe Fahrgäste, das Fußballspiel FC Bayern München gegen Union Berlin in Fröttmaning heute 15:30 ist abgesagt", teilte die Münchener Verkehrsbetriebe am Vormittag auf ihrer Webseite mit. Wenig später äußerte sich auch die DFL. Sie teilte mit, dass der Eigentümer der Allianz Arena "das Stadion aufgrund anhaltender starker Schneefälle für die Durchführung des heutigen Spiels gesperrt" habe. Über die Neuansetzung der Partie werde kurzfristig informiert.

"Auch, wenn es möglich gewesen wäre, das Spielfeld in der Allianz Arena bis zum Nachmittag in einen Zustand zu bringen, der die Durchführung des Spiels ermöglicht hätte, machten Sicherheitsrisiken und die Verkehrssituation eine Absage unumgänglich", hieß es in einem Statement des Rekordmeisters. "Dachlawinen in der Allianz Arena stellen ein unkalkulierbares Risiko für die Zuschauer dar. Außerdem ist eine Anfahrt zur Allianz Arena kaum möglich."

"Die Sicherheit unserer Fans und der Anhänger von Union Berlin genießt absolute Priorität", sagte Jan-Christian Dreesen, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern. Auch die DFL teilte mit, dass eine Absetzung des Spiels unumgänglich gewesen sei.

Bahnverkehr in München stark beeinträchtigt

Auf Webcam-Aufnahmen aus dem Münchener Stadion waren am Vormittag die Bemühungen zu sehen, zumindest das Spielfeld von den Schneemengen zu befreien. Doch um 10 Uhr waren weiterhin große Flächen der insgesamt 8000 m² mit Schnee bedeckt. Auch die Zufahrtswege zur leicht erhöht liegenden Arena waren unter dem Schnee begraben. Mitarbeiter versuchten, Schneisen in Richtung der Stadiontore zu schlagen.

Bereits in der Nacht hatten heftige Schneefälle für Chaos im Süden Bayerns gesorgt. Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof München ruht aktuell. "Wintereinbruch: Bahnverkehr in Süddeutschland aktuell stark beeinträchtigt. München Hbf gegenwärtig nicht anfahrbar", heißt es zurzeit auf der Seite der Deutschen Bahn: "Wir gehen davon aus, dass die […] Einschränkungen den kompletten 02.12.2023 andauern werden. Wir empfehlen, Reisen von und nach München zu verschieben."

Auch Flugverkehr in München eingestellt

Busse, Trams und S-Bahnen fahren in der bayerischen Landeshauptstadt derzeit nicht. "Der Betrieb bei Bus und Tram sowie S-Bahn ist witterungsbedingt aus Sicherheitsgründen für heute leider eingestellt", vermeldeten die Münchener Verkehrsbetriebe am frühen Samstag. Die für den Transport der Fans zum Stadion maßgebliche Linie U6 fuhr am Morgen zwar in Richtung Innenstadt, doch war in Richtung Norden unterbrochen.

Auch der Flugverkehr am Münchener Flughafen war aufgrund der Schneefälle am Vormittag eingestellt worden. Mit einer Wiederaufnahme sei voraussichtlich bis 12 Uhr zu rechnen, hieß es. Der Winterdienst ist im Einsatz, um wieder einen sicheren Betrieb zu ermöglichen, sagte ein Sprecher.

Die Absage in München ist bereits der dritte witterungsbedingte Spielausfall in der Fußball-Bundesliga seit Anfang Februar 2020. Im Februar 2021 musste das Spiel Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen wegen eines massiven Wintereinbruchs abgesagt worden.

Ein Jahr zuvor, im frühen Februar 2020, hatte das Sturmtief "Sabine" für eine Absage des Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln gesorgt. Das rheinische Derby war am 11. März 2020 nachgeholt worden. Noch vor dem Lockdown wurde es aufgrund der geografischen Nähe zum deutschen Corona-"Epizentrum" Heinsberg als Geisterspiel ausgetragen.