Trainer Flick kann beim FC Bayern ab sofort seine Abwehrformation neu planen. Der Fußball-Bundesligist borgt sich für den Rest der Rückrunde Rechtsverteidiger Odriozola von Real Madrid. Jetzt könnte Joshua Kimmich zum Beispiel wieder im defensiven Mittelfeld spielen.

Der FC Bayern hat den Wunsch von Trainer Hans-Dieter Flick nach einem Abwehrspieler erfüllt. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, leiht er den 24 Jahre alten Rechtsverteidiger Álvaro Odriozola bis zum Saisonende von Real Madrid aus. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic finden das gut. Odriozola hat bereits mit seinen neuen Kollegen trainiert. Bei den Münchnern läuft er mit der Trikotnummer 2 auf. Die hatte zuletzt Angreifer Sandro Wagner, der mitterweile beim Tianjin Teda FC in China spielt.

Odriozola war am Dienstagabend in München gelandet und dann untersucht worden. Der spanische Nationalspieler war im Sommer 2018 von Real Sociedad nach Madrid gewechselt. Dort kam er nicht an Routinier Dani Carvajal vorbei und saß meist auf der Bank. Sein Vertrag bei Real läuft bis 2024, von einer Münchner Kaufoption war keine Rede.

Wieder im Training: Lucas Hernández. (Foto: imago images/Sven Simon)

Durch die Ausfälle von Niklas Süle, Javier Martínez und Lucas Hernández, der wieder mit dem Team trainiert, sind Flicks Optionen in der Defensive eingeschränkt. Odriozola soll helfen. Spielt er, könnte Benjamin Pavard als Innenverteidiger aushelfen statt hinten rechts zu verteidigen. Lange war Joshua Kimmich auf der rechten Abwehrseite gesetzt. Der deutsche Nationalspieler soll aber dauerhaft auf die Sechserposition ins defensive Mittelfeld rücken.

Vor seinem Engagement bei Real zeigte Odriozola, der sich in München auch für mehr Einsätze im Ensemble bei Zinédine Zidane in Spanien beweisen will, bei Real Sociedad in seiner Heimatstadt San Sebastián starke Leistungen. Mit Madrid gewann er in seiner ersten Saison die Klub-WM. Insgesamt kommt Odriozola auf 68 Einsätze in der Primera División sowie auf vier Champions-League-Spiele für Real und sechs Europa-League-Spiele für San Sebastián. Für die spanische Nationalelf kam er vier Mal zum Einsatz und erzielte ein Tor.