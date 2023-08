Der FC Bayern München will einem Bericht zufolge mit Sven Ulreich als erstem Torwart in die neue Saison gehen. So soll jetzt zunächst nach einem Ersatzmann für den eigentlichen Ersatzmann gesucht werden. Trainer Thomas Tuchel soll aber auch mit Stefan Ortega telefoniert haben.

Die Verantwortlichen des FC Bayern München wollen einem "Bild"-Bericht zufolge mit Sven Ulreich als Nummer eins im Tor des Rekordmeisters in die neue Saison gehen. Eine entsprechende Entscheidung sei am Mittwoch gefallen. Die Suche nach einem Ersatz für den weiterhin verletzten Nationaltorwart Manuel Neuer hatte sich zuvor als schwierig gestaltet, laut "Bild" soll jetzt zunächst nach einem Ersatzmann für Ulreich gesucht werden.

Erst am Vormittag hatte der TV-Sender Sky berichtet, die Münchner hätten ihre Bemühungen um Stefan Ortega von Manchester City intensiviert. Trainer Thomas Tuchel soll demnach mit dem Ersatztorhüter von Champions-League-Sieger Manchester City persönlich telefoniert haben. Der frühere Torhüter von Arminia Bielefeld war allerdings erst im vergangenen Sommer nach Manchester gewechselt. Sein Vertrag auf der Insel gilt bis 2025. "Wir wollen ihn, tut mir leid, aber wir wollen ihn. Wir wollen ihn nicht verkaufen und auch nicht verleihen. Wir brauchen ihn hier", sagte City-Trainer Pep Guardiola.

Nach den verschobenen Comeback-Plänen von Neuer sowie den Abgängen von Yann Sommer, Alexander Nübel und Johannes Schenk haben die Bayern in Ulreich aktuell nur einen erfahrenen und fitten Torwart in ihrem Kader. Eine Rückkehr Neuers ins Mannschaftstraining ist immer noch nicht absehbar. Die vom FC Bayern zuletzt sehr umworbenen Kepa Arrizabalaga (Real Madrid) und David Raya (FC Arsenal) haben sich für andere Vereine entschieden. Gerónimo Rulli von Ajax Amsterdam fällt verletzungsbedingt lange aus und ist keine Option mehr für die Münchner.