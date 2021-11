Beim FC Bayern steigt offenbar der Druck auf die ungeimpften Profis im Kader: Medienberichten zufolge geht es Joshua Kimmich und Co. jetzt bei Ausfallzeiten ans Geld. Der Trainer ist genervt, bei der Mannschaft soll die Maßnahme auf Zuspruch stoßen.

Joshua Kimmich fehlte dem FC Bayern bei der völlig überraschenden Bundesliga-Niederlage gegen den FC Augsburg, der hochbezahlte Mittelfeldspieler wird auch am Dienstag in der Champions League beim Spiel bei Dynamo Kiew fehlen. Der Grund: Kimmich hatte in der vergangenen Woche Kontakt zu einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person gehabt. Weil Kimmich ungeimpft ist, muss er in Quarantäne. Mindestens bis nach dem Kiew-Spiel.

Es ist das zweite Mal, erst am Montag hatte sich der 26-Jährige aus seiner ersten Isolation freigetestet. Gemeinsam mit Kimmich hatten da auch die ungeimpften Profis Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting gefehlt. Sie alle hatten Kontakt zu ihrem positiv getesteten aber doppelt geimpften Kollegen Niklas Süle gehabt. Für den FC Bayern wird das Fehlen seiner Stars immer mehr zum Ärgernis. Nun erhöht der Klub offenbar den Druck auf seine ungeimpften Angestellten - und behält offenbar Teile des üppigen Salärs ein.

Wie die "Bild am Sonntag" aus Mannschaftskreisen erfahren habe, wurde den ungeimpften Profis - außer Kimmich, Gnabry, Musiala und Choupo-Moting noch Mikael Cuisance - von der Chefetage mit Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn, Präsident Herbert Hainer, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Finanz-Chef Jan-Christian Dreesen, eindringlich ins Gewissen geredet. Dazu habe es eine erste Konsequenz gegeben. Nach Informationen der Zeitung soll den Spielern verkündet worden sein, dass das Gehalt für die Quarantänezeit einbehalten wird. Die Profis seien von dieser Maßnahme völlig überrascht gewesen seien, heißt es. Vom Rest der Mannschaft sei die Entscheidung der Klubführung positiv aufgenommen worden.

"Es nervt"

Vorstandschef Kahn hatte schon im Oktober verkündet, der Verein habe "eine klare Haltung" und empfehle allen, sich zu impfen. Man müsse jedoch auch "respektieren, wenn der eine oder andere eine andere Meinung hat", so Kahn mit Blick auf Kimmich. Das habe man bei der Ansprache am Donnerstag auch gegenüber den Spielern gesagt, heißt es in der "Bild am Sonntag". Gleichzeitig habe man dann aber eben auch das Recht, bei Ausfällen aufgrund des Impfstatus Geld einzubehalten. Gemäß der aktuell geltenden Verordnung des zuständigen Gesundheitsamtes München-Land müssen derzeit nur ungeimpfte Kontaktpersonen in Quarantäne. Auch wenn sie selbst negativ getestet und symptomfrei sind.

Rechtlich wäre der FC Bayern mit der Maßnahme auf der sicheren Seite: Nach einer Verordnung der Stadt München, die am 1. November in Kraft trat, haben Angestellte keinen Anspruch auf einen quarantänebedingten Verdienstausfall, wenn dies aufgrund ihres Ungeimpften-Status passiert. Weil der Mittelfeldstar bereits die zweite Woche ausfällt, droht ihm bei einem geschätzten Jahresgehalt von 20 Millionen Euro ein Verdienstausfall von rund 768.000 Euro.

Der FC Bayern hatte am Freitag, nur Stunden vor dem Spiel am Abend, verkündet, dass Kimmich erneut in Quarantäne müsste. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte zuvor Donnerstag noch einmal eindringlich an Kimmich und Co. appelliert, sich impfen zu lassen. Das Risiko liege "auf dem Präsentierteller. Die Zahlen sind erschreckend. Wir merken es auch bei uns. Es gibt immer wieder Problemfälle". Nagelsmann setzt das leidige Thema immer mehr zu. "Es nervt und beschäftigt einen. Keiner fragt etwas zu Augsburg, wir reden nur über die Pandemie", sagte er und fügte mit Nachdruck an: "Ich bin Trainer und nicht als Pandemie-Beauftragter angestellt." Es gehe nur noch um "2G und 3G. Es bindet viele Gedanken, man diskutiert viel. Die Pandemie lässt uns nicht los."

Dass Kimmich wegen einer erneuten Quarantäne-Anordnung in Augsburg fehlte, war dem Bayern-Spiel deutlich anzumerken. "Ich finde, dass das keine Ausrede ist. Es ist zu leicht für mich", betonte Nagelsmann jedoch. Andere Vereine dürften "bei ein, zwei Ausfällen deutlich mehr jammern. Wir bei Bayern München sollten das jedoch nicht tun." Der Bayern-Coach räumte aber ein, "dass es Phasen im Leben gibt, die ruhiger sind".