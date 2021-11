Fußballprofi Joshua Kimmich hat Kontakt mit einer an Corona erkrankten Person. Weil der Nationalspieler ungeimpft ist, muss er wieder in Quarantäne. Damit fehlt er dem FC Bayern in einem Bundesligaspiel und wohl auch in der Champions League.

Aufgrund des Kontakts mit dem positiv auf das Coronavirus getesteten Mannschaftskollegen Niklas Süle, befand sich Joshua Kimmich zuletzt bereits eine Woche in Quarantäne, nun muss sich der Profi des FC Bayern nach Informationen von ntv und RTL erneut in Isolation begeben: Kimmich hatte im privaten Umfeld Kontakt zu einer offenbar an Corona erkrankten Person.

Gemäß den Vorschriften des zuständigen Gesundheitsamtes fehlt der ungeimpfte Nationalspieler für zunächst mindestens sieben Tage. Dann kann sich der 26-Jährige freitesten, sollte er selbst nicht erkranken und symptomfrei bleiben. Damit verpasst Kimmich mindestens das Bundesligaspiel am Abend gegen den FC Augsburg (20.30 Uhr/ Sky und im Liveticker auf ntv.de) und am Dienstag in der Champions League bei Dynamo Kiew.

"Es nervt und beschäftigt einen"

Am Donnerstag hatte der Klub schon bestätigt, dass Kimmich vorerst nicht trainieren konnte, "weil er Kontakt im privaten Umfeld mit einer Corona-Verdachtsperson hatte. Auch das ist noch nicht bestätigt. Da warten wir auf das PCR-Ergebnis." Das ist nun offenbar positiv ausgefallen. Kimmich fehlte auch am Freitag beim morgendlichen lockeren Training seines Teams vor dem Bundesliga-Spiel am Abend gegen den FC Augsburg.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte am Donnerstag noch einmal eindringlich an Kimmich und Co. appelliert, sich impfen zu lassen. Das Risiko liege "auf dem Präsentierteller. Die Zahlen sind erschreckend. Wir merken es auch bei uns. Es gibt immer wieder Problemfälle". Nagelsmann setzt das leidige Thema immer mehr zu. "Es nervt und beschäftigt einen. Keiner fragt etwas zu Augsburg, wir reden nur über die Pandemie", sagte er und fügte mit Nachdruck an: "Ich bin Trainer und nicht als Pandemie-Beauftragter angestellt." Es gehe nur noch um "2G und 3G. Es bindet viele Gedanken, man diskutiert viel. Die Pandemie lässt uns nicht los."

Kimmich war gerade erst aus der Quarantäne zurückgekehrt. Anfang November mussten die Bayern-Profis Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Niklas Süle vom DFB-Team abreisen: Verteidiger Süle war positiv auf das Coronavirus getestet worden, die anderen drei mussten als mutmaßlich bzw. bekanntermaßen ungeimpfte Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne. Während Gnabry und Musiala am Mittwoch wieder ins Training einsteigen konnten, fehlt Kimmich nun wieder. Kollege Eric Maxim Choupo-Moting, der ebenfalls als Kontaktperson von Süle in Isolation musste, war bereits Anfang der Woche zur Nationalmannschaft Kameruns gereist und ist inzwischen zurück in München. Auch er steht Nagelsmann zur Verfügung.