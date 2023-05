Angesichts einer in weiten Teilen enttäuschenden Saison zieht der FC Bayern München offenbar erste personelle Konsequenzen. So trennt sich der Verein trotz Gewinns der elften Meisterschaft in Folge von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic, wie der "Kicker" und die "Bild"-Zeitung berichten. Neuer Vorstandsvorsitzender soll demnach Kahns Vize und bisheriger Finanzchef Jan-Christian Dreesen werden. Den Berichten zufolge will der Klub die Entscheidung noch im Tagesverlauf bekanntgeben.

