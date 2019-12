Der FC Bayern sorgt sich um Kingsley Coman. Der 23 Jahre alte Flügelflitzer muss im Champions-League-Spiel gegen Tottenham früh ausgewechselt werden und humpelt, gestützt auf Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, in die Kabine der Münchner. Die Diagnose steht noch aus.

Der FC Bayern beklagt den nächsten verletzten Fußballprofi. Angreifer Kingsley Coman musste im letzten Champions-League-Gruppenspiel des Bundesligisten gegen Tottenham Hotspur zehn Minuten nach seinem Tor zum 1:0 in der 14. Minute ausgewechselt werden.

Der 23 Jahre alte Franzose verletzte sich im mit 63.646 Zuschauern ausverkauften Stadion im Münchner Stadtteil Fröttmaning nach einer Ballannahme an der Seitenlinie in der 24. Minute offenbar am linken Knie, ohne dass ein gegnerischer Spieler ihn gefoult hätte. Danach lag er auf dem Rasen, hatte offensichtlich Schmerzen und fasste sich an den Oberschenkel und die Kniekehle.

Klapps von Mourinho

Anschließend humpelte Coman, gestützt auf Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt und Physiotherapeut Helmut Erhard, zur Untersuchung in die Kabine. Tottenhams Trainer José Mourinho gab Coman einen aufmunternden Klapps mit auf den Weg.

Der junge Flügelstürmer wird immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Im vergangenen Jahr musste Coman gleich zweimal wegen schwerer Bandverletzungen am linken Fuß insgesamt sechs Monate pausieren. Seinerzeit hatte er gesagt: "Ich werde eine dritte Operation an meinem Fuß nicht akzeptieren. Genug ist genug. Vielleicht ist mein Fuß dafür nicht gemacht. Ich werde dann ein anderes Leben führen, ein anonymes Leben!"

Die Bayern haben mit dem deutschen Nationalspieler Niklas Süle, der einen Kreuzbandriss erlitten hatte, und dem französischen Weltmeister Lucas Hernández, der sich am Sprunggelenk verletzt hat, bereits zwei Akteure, die bis ins kommende Jahr ausfallen.