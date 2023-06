Dem FC Bayern München steckt eine komplizierte Saison in den Knochen, die Zukunft soll wieder glanzvoller werden. Dafür will der Deutsche Meister investieren. Ein Bayern-Flirt soll sich allerdings schon gegen eine Zukunft in der Bundesliga entschieden haben.

Der FC Arsenal steht offenbar vor der Verpflichtung des auch vom FC Bayern umworbenen englischen Mittelfeldspielers Declan Rice von West Ham United. Wie der britische "Guardian" berichtet, liefen die Gespräche zwischen dem Conference-League-Sieger West Ham United und dem Stadtrivalen aus London in Richtung eines Transfers des 24-Jährigen. Ein offizielles Angebot habe Arsenal noch nicht vorgelegt, die Verantwortlichen beider Klubs seien sich aber schon mündlich weitestgehend einig geworden.

Dem Bericht zufolge steht eine Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Pfund (rund 117 Millionen Euro) für den englischen Nationalspieler im Raum. Damit könnte der Transfer der teuerste in der Geschichte des Londoner Klubs werden. Der Transferrekord von Arsenal liegt derzeit bei 72 Millionen Pfund (rund 84 Millionen Euro), die 2019 für Stürmer Nicolas Pépé gezahlt wurden.

Hainer: "Können 100 Millionen Euro ausgeben"

Damit schwinden die Aussichten, dass ein konkurrierender Verein den Kapitän von West Ham verpflichtet. Zuletzt hatten unter anderem auch Bayern München, Chelsea, Newcastle und Manchester United Interesse am Engländer. Nach Informationen verschiedener Medien soll Bayern-Trainer Thomas Tuchel eigens nach London gereist sein, um sich mit Rice und dessen Vater zu unterhalten. Der 90-minütige Besuch soll die Engländer zwar durchaus beeindruckt haben, für einen Wechsel in die Bundesliga konnte Tuchel den Spieler aber offenbar nicht begeistern.

Finanziell wird der FC Bayern München im aktuellen Transferfenster nicht kleckern, zumindest ist man gut aufgestellt. "Ja, ich habe gesagt, dass der FC Bayern in der Lage ist, 100 Millionen ausgeben zu können. Aber da muss alles stimmen", sagte Präsident Herbert Hainer zuletzt der "Bild"-Zeitung. Der ehemalige Adidas-Chef schob aber hinterher: "Es ist auch bekannt, dass wir einen Mittelstürmer suchen. Wir sind auf einem guten Weg." Ein offizielles Angebot für Rice hat der Deutsche Meister nach Informationen von Sky nicht abgegeben.

Rice, der 2013 im Alter von 14 Jahren aus dem Nachwuchs des FC Chelsea zum Londoner Nachbarn wechselte, wird seinen Ausbildungsklub in diesem Sommer definitiv verlassen, wie der Vereinsvorsitzende David Sullivan bereits bestätigt hatte.