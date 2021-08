Die herbe 0:4-Klatsche gegen Viktoria Berlin wird für den 1. FC Kaiserslautern zur Nebensache. In dem Drittliga-Spiel verletzt sich Verteidiger Felix Götze schwer und zieht sich einen Haarriss im Schädel zu. Nach dem Schock kommt die Erleichterung: Schon bald darf er das Krankenhaus verlassen.

Erste Entwarnung beim 1. FC Kaiserslautern: Felix Götze vom Fußball-Drittligisten darf die Intensivstation am morgigen Dienstag wieder verlassen. Das teilte der Verein über seine Social-Media-Kanäle mit. Der 23-Jährige hatte sich bei der 0:4-Niederlage gegen Viktoria Berlin am gestrigen Sonntag einen Haarriss am Schädel zu. "Felix Götze geht es den Umständen entsprechend besser", schrieben die Roten Teufel über den jüngeren Bruder des 2014er-Weltmeisters Mario Götze.

Der Abwehrspieler wird weiter in einer Berliner Klinik behandelt, nachdem er in dem Drittligaspiel mit seinem Teamkollegen Marvin Senger zusammengeprallt war. Götze sackte zusammen und lag benommen am Boden. Spieler und Schiedsrichter Konrad Oldhafer waren sofort zur Stelle und leisteten Erste Hilfe. Der 23-Jährige musste mehrere Minuten auf dem Platz behandelt werden, ehe er unter dem Applaus der Zuschauer mit einer Trage abtransportiert.

Noch am Sonntagabend meldete Götze sich per Instagram-Story: "Danke für die vielen Genesungswünsche. Mir geht es soweit gut." Sein Trainer Marco Antwerpen sagte nach Spielschluss bei "MagentaSport": "Ich habe den Jungen gesehen, er war nicht mehr richtig ansprechbar."

Die herbe 0:4-Klatsche gegen Überraschungsteam Viktoria Berlin rückte dadurch fast in den Hintergrund. Während die Berliner die Tabellenführung mit dem dritten Erfolg im dritten Spiel festigen, ist der Traditionsklub aus Kaiserslautern auf den vorletzten Platz abgerutscht und wartet noch immer auf den ersten Sieg in dieser Saison. Verteidiger Götze ist noch bis Sommer 2022 vom FC Augsburg zum FCK ausgeliehen.