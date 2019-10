Zur sportlichen Ergebnisdelle gesellen sich bei Borussia Dortmund vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Tabellengladbach auch noch Personalquerelen. Im Zentrum: Jungstar Jadon Sancho, der Probleme mit der Pünktlichkeit hat - und deshalb offenbar das Spitzenspiel verpasst.

Nach drei Remis in Folge stehen Borussia Dortmund und Trainer Lucien Favre vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach gehörig unter Erfolgsdruck. Trotzdem verzichtet der Schweizer Coach im Heimspiel laut Medienberichten freiwillig auf Jadon Sancho und damit den Dortmunder Topscorer der bisherigen Saison. "Kicker" und t-online berichten übereinstimmend, dass der 19-Jährige aus disziplinarischen Gründen nicht im BVB-Kader für die Partie ab 18.30 Uhr (im n-tv.de Liveticker) steht.

Grund ist demnach Sanchos verspätete Rückkehr von den Länderspielen mit der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Der Jungstar soll einen Tag später als vereinbart zum Verein zurückgekehrt sein. Von Borussia Dortmund gab es keinen Kommentar zu den Medienberichten.

Sancho gehört seit seinem Wechsel von Manchester City nach Dortmund im Sommer 2017 zu den besten Spielern des BVB. In der laufenden Saison war er in elf BVB-Pflichtspielen bereits an elf Treffern direkt beteiligt (vier Tore, sieben Vorlagen). In der Liga hatte er bis zum 2:2 beim SC Freiburg am vergangenen Spieltag stets in der Dortmunder Startelf gestanden.

Obwohl Sancho zuletzt etwas überspielt wirkte, hatte Favre am Donnerstag noch die sportlichen Qualitäten des jungen Engländers hervorgehoben. "Er ist ein super Spieler, er muss aber noch lernen und Spaß haben. Er hat enormes Potenzial", sagte der 61-Jährige und warnte vor zu hohen Erwartungen an den Teenager.

Lernpotenzial sieht der Klub offenbar auch beim Thema Pünktlichkeit, zumal der Flügelstürmer in Dortmund nicht zum ersten Mal durch Undiszipliniertheiten auffällt. In der Saison 2017/2018 wurde er vom damaligen BVB-Trainer Peter Stöger vorübergehend in die U23 versetzt, weil er mehrfach zu spät zum Training erschienen war.