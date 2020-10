Roca schon in München gesichtet

Roca schon in München gesichtet Flick lobt Hudson-Odoi - aber vergeblich?

(Foto: Pool via REUTERS)

Seit Monaten baggert der FC Bayern an Callum Hudson-Odoi. Trainer Hansi Flick lobt den 19-Jährigen überschwänglich. Doch der Flügelspieler ist beim Sieg des FC Chelsea gegen Crystal Palace mit von der Partie. Weiter ist offenbar der Transfer von Marc Roca - auch wenn Flick noch mauert.

Cheftrainer Hansi Flick vom Fußball-Rekordmeister Bayern München würde eine Verpflichtung von Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea begrüßen. "Was passiert, weiß ich nicht", sagte Flick vor dem Spiel gegen Hertha BSC am Sonntag (18 Uhr im ntv.de-Liveticker), "aber er ist eines der größten Talente auf seiner Position." Der 19 Jahre alte Flügelspieler sei flexibel einsetzbar, da sei es "ganz legitim, dass sich der FC Bayern mit ihm beschäftigt".

Der englische "Guardian" berichtete, Chelsea habe ein Angebot der Bayern über eine einjährige Leihe mit Kaufoption über umgerechnet 77 Millionen Euro abgelehnt. Blues-Teammanager Frank Lampard erklärte nach dem 4:0 im Ligaspiel gegen Crystal Palace: "Es muss für alle Seiten passen. Im Moment möchte ich Callum in meinem Kader haben, vor allem nach dem, was er heute und in der zweiten Halbzeit gegen West Brom geboten hat."

Angeblich würde Chelsea sein bis 2024 gebundenes Talent nur direkt verkaufen. Auch wenn der Champions-League-Sieger in diesem Sommer neben Leroy Sané noch keine Top-Transfers getätigt hat und das Transferfenster am Montag endet, ist Flick sehr gelassen: "Wir warten bis Montag ab. Ich habe vollstes Vertrauen, dass wir das hinbekommen."

"Wer soll das sein?"

Angesprochen auf einen Bericht der katalanischen Tageszeitung "Sport", nachdem die Bayern kurz vor einer Verpflichtung von Marc Roca (Espanyol Barcelona) stehen, sagte der 55-Jährige: "Wer soll das sein? Ich kann gar nichts sagen, nichts bestätigen und auch nichts entkräften." Die "Bild"-Zeitung veröffentlichte am Samstag allerdings Fotos, laut denen Roca am Münchner Flughafen in Empfang genommen wurde.

Die überraschende Niederlage vor einer Woche bei der TSG Hoffenheim (1:4) sei laut Flick "abgehakt". Für das Heimspiel gegen Berlin, das aufgrund der Corona-Inzidenz erneut ohne Zuschauer stattfindet, sind Leon Goretzka und David Alaba wieder einsatzbereit. Dagegen musste Kingsley Coman die Trainingseinheit am Samstag wegen muskulärer Probleme abbrechen. "Wir müssen schauen, ob es bis Sonntag klappt. Das wird alles sehr, sehr eng", sagte Flick.